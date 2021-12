महिला की नाक पर है बेहद अजीबोगरीब निशान! सोशल मीडिया पर लोग करने लगते हैं हिरण से तुलना

इंसानों में बर्थ मार्क (Birth Mark) बहुत आम होते हैं. इन्हें कई जगहों पर लक्षण भी कहा जाता है. किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर या फिर शरीर के किसी अन्य भाग पर भी ये हो सकते हैं. शरीर के रंग से गहरे होने के कराण बर्थ मार्क आसानी से नोटिस हो जाते हैं. यही वजह है कि अगर ये शरीर के किसी अजीब जगह (Birth Mark on Weird Places of Body) पर हो जाएं तो इंसान के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है. आज हम एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाक पर बर्थ मार्क (Woman Birth Mark on Nose) है और लोग ट्रोल करने के लिए उसकी नाक की तुलना हिरण (Woman Nose compare with Deer) से करते हैं.

रेवन नाम की महिला सोशल मीडिया साइट टिकटॉक (Tiktoker Raven Birth Mark on Nose) पर अपनी नाक को लेकर फेमस हैं. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उनकी नाक के टिप पर एक भूरे रंग का बर्थ मार्क है जिसे देखकर लगता है जैसे नाक अलग से लगाई गई है. कई लोग तो उनकी तुलना हिरण के बच्चे बंबी से कर देते हैं. ‘बांबी’ (Bambi) नाम की एक कार्टून फिल्म भी बन चुकी है जो हिरण पर ही बनाई गई है.

महिला का बर्थ मार्क. (फोटो: Tiktok)

अपने बर्थ मार्क से प्यार करती हैं रेवन

यूं तो रेवन को लोग बहुत पसंद करते हैं मगर कई लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं और उनकी नाक का मजाक भी बनाते हैं मगर रेवन कभी भी उन लोगों की बात का बुरा नहीं मानते हैं. रेवन हमेशा ही सकारात्मक रवैया बनाए रखती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी नाक की सर्जरी कभी नहीं करवाएंगी क्योंकि वो अपनी नाक से बहुत प्यार करती हैं और उन्हें उनका बर्थ मार्क भी बहुत पसंद है. उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पसंद है कि मैं सबसे अलग नजर आती हूं.

महिला के सपोर्ट में हैं कई लोग

वीडियो के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक इंसान के अंदर इतना कुछ होता है जो आंखों से नजर नहीं आता. जहां कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते है वहीं कई लोग उनकी तारीफ भी करते हैं. लोग उन्हें क्यूट भी कहते हैं. यही नहीं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हिरण की तरह लगना कोई बुराई बात नहीं, वो बांबी हिरण की तरह बेहद क्यूट हैं. उनके वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट में लिखा कि उनका बर्थ मार्क सबसे क्यूट बर्थ मार्क है.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News