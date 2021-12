अंजान शख्स के साथ रोमांटिक हॉलीडे मनाने विदेश गई महिला, लौटकर आने पर आदमी ने दिया '440 वोल्ट का झटका'!

ऑनलाइन डेटिंग (Online Dating) के दौर में सबको रिलेशनशिप में हर पड़ाव जल्दी पार करने की हड़बड़ी रहती है. ऐसे में कपल एक दूसरे को पूरी तरह समझने से पहले ही नजदीकी संबंध बना लेते हैं जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ता है. हाल ही में एक महिला ने अपना अजीबगोरीब डेटिंग एक्सपीरियंस (Weird Dating Experience) शेयर किया जो इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है. दरअसल, महिला एक अंजान शख्स के साथ रोमांटिक हॉलीडे (Woman Went on Holiday With Stranger) मनाने चली गई लेकिन उसे नहीं पता था कि शख्स उससे असल में क्या चाहता है.

टिकटॉकर एबी (Abby) टिकटॉक पर @abgag1111 के नाम से फेमस हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक चौंकाना वाला एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि वो एक बार एक शख्स से टिंडर (Woman Went on Holiday with Tinder Date) डेटिंग एप पर मिलीं. कुछ ही दिन की बातचीत के बाद शख्स ने उन्हें मेक्सिको घूमने चलने का ऑफर दिया. एबी ने शख्स से पूछा कि वो लोग कुछ ही दिन पहले जुड़े हैं और अभी तक दोनों एक दूसरे को सामने से मिले भी नहीं हैं तो ऐसे में साथ जाना ठीक होगा. तब शख्स ने उन्हें काफी मनाया और वो उनके साथ रोमांटिक हॉलीडे पर चली गईं.

महिला ने हॉलीडे से रोमांटिक फोटोज पोस्ट की थीं. (फोटो: Tiktok)

छुट्टी से लौटते ही शख्स ने कर लिया ब्रेकअप

एबी ने बताया कि दोनों मेक्सिको में काफी घूमे-फिरे. उन्होंने कई फोटो क्लिक करवाईं. बोट ट्रिप की और कई रोमांटिक मोमेंट भी शेयर किए. एबी ने कहा कि एक हफ्ते की उनकी ये हॉलीडे किसी रोमांटिक कहानी की तरह लग रही थी मगर जैसे ही वो दोनों अपने घर वापिस आए तो लौटते ही शख्स ने एबी से कहा कि साथ चलने के लिए शुक्रिया, मगर हम दोनों के बीच रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा. ये कहकर उसने एबी से कुछ ही दिनों बाद ब्रेकअप (Woman Breakup with Stranger in few Days) कर लिया.

लोगों ने एबी को किया ट्रोल

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एबी के इस वीडियो को 1 करोड़ ये ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और आधे से ज्यादा लोग उन्हें मूर्ख कह रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि शख्स सिर्फ छुट्टियों में किसी महिला के साथ संबंध बनाना चाहता था इसलिए वो उसे छुट्टियों पर ले गया था. जबकि एक दूसरे शख्स ने कहा कि एबी ने ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की क्योंकि वो शख्स कोई अपराधी भी हो सकता था. कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एबी को भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि शख्स ने उसके शरीर का कोई अंग बेच नहीं दिया. हर कोई अंजान व्यक्ति के साथ छुट्टी पर जाने के लिए एबी की आलोचना कर रहा है. हालांकि, एबी ने एक और वीडियो में कहा कि वे दोनों अभी संपर्क में हैं और दोस्त बन चुके हैं.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News