अपने लंबे नाखूनों के जरिए महिला ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक हादसे ने बदल दी पूरी जिंदगी!

दुनिया में बहुत से लोगों के अंदर ऐसे रिकॉर्ड बनाने का जुनून होता है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा सकें. इस वजह से कई लोग अपने हुनर का इस्तेमाल कर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं. ऐसा ही अमेरिका की एक महिला ने भी सोचा था. उन्होंने अपने नाखूनों के दम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड (Woman with World’s longest nails) बनाया मगर फिर एक हादसे (Woman lost long nails in road accident) ने उनसे उनका ताज छीन लिया और वो पूरी तरह से टूट गईं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के उटाह (Utah, America) की रहने वाली ली रेडमंड (Lee Redmond) ने साल 1979 से अपने हाथों के नाखूनों को काटना छोड़ दिया था. जब नाखून बढ़ाते-बढ़ाते उन्हें 19 साल हुए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (woman with the longest nails in the world) ने उन्हें संपर्क किया और उनके नाखूनों को नापा जिसके बाद उनका नाम सबसे लंबी नाखूनों वाली महिला के तौर पर दर्ज किया गया.

ली बन गई थीं दुनिया की सबसे लंबे नाखूनों वाली महिला

साल 2008 तक उनके नाखूनों की लंबाई सबसे ज्यादा थी. उनके दोनों हाथों के नाखूनों की लंबाई मिलाकर 28 फीट 4 इंच थी. उनके दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून 2 फीट 11 इंच का हो गया था. उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद को चैलेंज दे रही थीं कि आखिर कब तक वो बिना नाखून काटे रह सकती हैं. जैसे-जैसे नाखून लंबे होते गए, वैसे-वैसे वो मुड़ते चले गए. वो अपने नाखूनों का रोज ध्यान देती थीं और पेडिक्योर करवाती थीं. वो उसे गर्म ऑलिव ऑयल में डुबाती थीं जिससे नाखून ज्यादा सख्त हो जाएं. इसके बाद वो नाखूनों को गोल्ड रंग से पेंट करती थीं जिससे वो सबसे अलग दिखे. वो हमेशा एक डेट तय करती थीं कि उस दिन नाखून काट देंगी मगर उनके नेल्स उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए और उन्होंने उसे काटना ही छोड़ दिया.

सड़क हादसे में टूट गए नाखून

सब कुछ ठीक चल रहा था मगर साल 2009 में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया और वो पूरी तरह से टूट गईं. 10 फरवरी 2009 को उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सिडेंट हो गया जिसमें गाड़ी कई बार पल्टी. उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इस हादसे में वो तो बच गईं मगर उनके नाखून नहीं बच पाए. जैसे ही उन्होंने नाखूनों को देखा, उनके आंसू निकल आए. एक अंजान शख्स ने हादसे की जगह से उनके नाखूनों को उठाकर ली को सौंप दिया जिन्होंने उसे एक पैकेट में सुरक्षित रखा है. अब वो अपने पुराने वक्त को बहुत याद करती हैं जब उनके नाखून सबसे बड़े हुआ करते थे. आज के वक्त में ये रिकॉर्ड अमेरिका की अयाना विलियम्स (Ayanna Williams) के नाम है. ली अब 68 साल की हैं और उनका कहना है कि उन्हें नाखून बढ़ाने में 30 साल लगे थे, अब वो फिर से उतना वक्त नहीं देना चाहतीं क्योंकि वो नहीं जानतीं कि वो उतना जिएंगी या नहीं. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अब उनके लिए रोजमर्रा के काम करना ज्यादा आसान हो गया है.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news