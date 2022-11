छोटे बच्चे को लाल कपड़े में महिला ने गिफ्ट की तरह किया रैप, वीडियो देखकर याद आ जाएगा बेफिक्र बचपन!

जब लोग बड़े हो जाते हैं तो हमेशा अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब उनकी जिंदगी बेफिक्री से बीतती थी. ना ही पढ़ाई का ज्यादा दबाव था ना ही रुपये कमाने का, ना ही जिंदगी की आपाधापी की कोई चिंता थी और ना ही घर छोड़कर दूर जाने का दुख. बचपन के दिन होते ही बहुत खास हैं और जब उनसे जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो लोग उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे बच्चे को महिला गिफ्ट की तरह रैप (Baby wrapped like gift video) करती दिख रही है. इस वीडियो (baby wrapped with cloth video) को देखकर आपको खुद से जुड़ा ये दौर तो नहीं याद आएगा क्योंकि वीडियो में दिख रहा बच्चा काफी छोटा है पर आपको ये जरूर लगेगा कि काश आपका बचपन फिर से लौट आए!

ट्विटर अकाउंट @ragiing_bull पर हाल ही में एक वीडियो (cute baby wrapped in red cloth video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है. बच्चे को एक महिला कपड़े में बांध रही है जो संभवतया उसकी मां है या फिर उसकी देखरेख करने वाली कोई महिला है. जब नवजात बच्चों की बात आती है तो उनकी देखरेख बहुत ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि वो आसानी से बीमार पड़ सकते हैं. तेल-मालिश करना, नहलाना, दूध पिलाना और फिर ऐसे सुलाना कि वो चैन से घंटों तक सो सकें…जैसे कुछ जरूरी काम करने होते हैं.

All of us were wrapped like this. pic.twitter.com/kxuAAj6UpB

— Deepak Prabhu (@ragiing_bull) November 16, 2022