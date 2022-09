लोकल ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं ने सबके सामने किया गरबा! यात्रा के दौरान भी दिखी नवरात्रि की धूम

सितंबर आते ही भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है. एक के बाद एक उत्सवों से पूरे देश में खुशियों और जश्न का माहौल बन जाता है. ऐसे में आपको गली-मोहल्लों में भजन-कीर्तन, देवी गीत और तरह-तरह की पूजाएं होती दिख जाएंगी. इन दिनों नवरात्रि का वक्त है और लोग मां की भक्ति में डूबे हैं. नवरात्रि (Navratri) में जहां देवी मां की पूजा होती है वहीं गुजरात समेत देश के अन्य हिस्सों में गरबा (Garba) भी खेला जाता है. गरबा को लेकर महिलाएं इतनी उत्साहित होती हैं कि वो कहीं भी डांस (women dancing in train) कर सकती हैं. इस बात का सबूत हाल ही में एक वायरल वीडियो (women doing garba in Mumbai local video) में देखने को मिला जिसमें कुछ महिलाएं लोकल ट्रेन में गरबा करते नजर आ रही हैं.

ट्विटर अकाउंट ‘मुंबई रेलवे यूज़र्स’ पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो खूब वायरल (women garba in Mumbai local video) हो रहा है. इस वीडियो में महिलाएं मुंबई लोकल में गरबा (garba in local train video) करते दिखाई दे रही हैं. यूं तो गरबा लंबे वक्त से गुजरातियों के लिए नवरात्रि में खास रहा है मगर जब से टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया से लोगों ने इस अनोखे डांस के बारे में जाना तो अन्य राज्यों में भी गरबा नाइट्स जैसे आयोजन होना शुरू हो गए. मैदान में गरबा करना तो आम हो चुका है मगर अब ये ट्रेन वाला गरबा लोगों को काफी मनोरंजक लग रहा है.

ट्रेन में गरबा करती दिखीं महिलाएं

वीडियो के अनुसार ये 27 सितंबर की सुबह का वीडियो है. कल्याण से चलने वाली एक लोकल के लेडीज़ कोच में औरतें गरबा करती नजर आईं. किसी ने फोन पर गाना प्लेन कर दिया और सभी औरतें मस्ती से झूमने लगीं. अन्य औरतें डांस का वीडियो रिकॉर्ड करती भी नजर आईं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

3 लाख से ज्यादा व्यूज के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों ने इसपर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक महिला ने कहा कि गुजराती लोग कहीं भी गरबा खेलने लगते हैं. एक ने कहा कि मुंबई लोकल इस तरह के जश्न के लिए फेमस है. एक ने कहा कि फेस्टिव मूड तो अच्छा है मगर लोगों को सुरक्षा का भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि औरतें दरवाजे के पास खड़ी होकर गरबा कर रही हैं.

