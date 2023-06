Viral Video: गैराज को लेकर छिड़ी दो औरतों में जंग, अधिकारी पति तो पत्नी बेखौफ तोड़ने लगी ताला! फिर...

एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जब सैंया भये कोतवाल, तो डर काहे का! यानी जब किसी का पति या रिश्तेदार किसी ऊंचे पद पर हो तो लोग अक्सर उस पद की शक्तियों का दुर्पयोग करने लगते हैं. ऐसा सिर्फ कहावतों में नहीं, हकीकत में भी होता है. हाल ही में इस बात का उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिला, जिसमें दो औरतें आपस में झगड़ा करती हुई दिख रही हैं. वो भी एक गैराज के लिए. इनमें से एक औरत, किसी अधिकारी की पत्नी है. कथित तौर पर अफसर की पत्नी (Women fight for garage) एक गैराज को जबरदस्ती अपना बनाने पर तुली हैं.

ट्विटर अकाउंट @gharkekalesh पर अक्सर लड़ाई-झगड़े के वीडियोज (women fighting video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में अकाउंट पर ज्ञानेंद्र शुक्ला नाम के एक व्यक्ति का वीडियो रीट्वीट किया गया जिसमें दो औरतें झगड़े हुए दिख रही हैं. ज्ञानेंद्र ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- “जबरा मारे और रोवे भी न दे! वायरल वीडियो मोनी सिंह ने बनाया है. नेहरू एन्क्लेव में इनके गैराज का ताला, इनकम टैक्स कमिश्नर पीसी मौर्य की पत्नी तोड़ती दिख रही हैं जो उनकी रिश्तेदार हैं. आरोप है कि लखनऊ पुलिस मोनी सिंह की मदद नहीं कर रही है, क्योंकि महिला के पति रसूखदार अफ़सर हैं और पैरवी सपा के एक नेता कर रहे हैं.”

