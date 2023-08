इस देश में महिलाओं के लिए बना अजीबोगरीब कानून, टॉपलेस होने का मिल गया अधिकार, जानें क्या है नियम

एक वक्त था जब इंसान जंगलों में रहता था, शिकार कर के कच्चा मांस खाता था, उसे ना ही खेती करना आता था ना ही कपड़े पहनने आता था. जब उसे ये समझ आया कि बदन ढकना है, तो उसने जानवरों की खाल लपेटा, पत्ते बांधे और शरीर को ढक लिया. अब ऐसा लगता है कि वही वक्त दोबारा लौटकर आ गया है. स्पेन (Spain topless law) की एक खबर को सुनकर आपको लगेगा कि शायद इंसान फिर से पुराने वक्त में लौट रहा है जब कपड़े पहनना आवश्यक नहीं हुआ करता था. यहां एक ऐसा कानून बना है जिसके तहत अब औरतें टॉपलेस (Women can get topless in public pool Spain) होकर घूमेंगी.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार स्पेन (Spain public swimming pool law) एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. यहां यूरोप से लेकर दुनियाभर के लोग घूमने आते हैं. स्पेन की प्राचीन सभ्यता और इतिहास से जुड़ी कई चीजें इस देश में देखने को मिल जाती हैं पर अब यहां एक बेहद अजीबोगरीब कानून बना दिया गया है. यहां पर अब महिलाओं को टॉपलेस होने का अधिकार मिल गया है, पर उसके कुछ नियम होंगे.

स्पेन में बन गया कानून

रिपोर्ट के मुताबिक अब महिलाएं पब्लिक स्विमिंग पूल में जाते वक्त टॉपलेस हो सकती हैं. यूं तो यूरोप के कई देशों में टॉपलेस होकर बीच पर सनबाथ लेना आम बात है, पर पब्लिक स्विमिंग पूल में बिना कपड़ों के जाना काफी शॉकिंग कानून है. इसे नारीवादी कार्यकर्ताओं की जीत बताया जा रहा है, स्पेन के कैटेलोनिया में टॉपलेस होकर धूप सेंकना और तैराकी करते समय अपने स्तनों को खुला रखना अब कानूनी अधिकार है. इस क्षेत्र में कोस्टा ब्रावा, बार्सिलोना और पाइरेनीस पर्वत पर लोकप्रिय समुद्र तट रिसॉर्ट्स शामिल हैं.

अब महिलाओं को टॉपलेस होने से कोई नहीं रोक सकता

इन क्षेत्रों में छुट्टियों पर आने वाले लोगों और स्थानीय लोगों को घर पर अपनी बिकनी टॉप छोड़ने की अनुमति होगी. साथ ही, स्थानीय अधिकारी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते – क्योंकि इसे अब भेदभाव का एक रूप माना जाता है.इस साल की शुरुआत में, बड़ी संख्या में शिकायतों के कारण कुछ पूलों ने गर्मियों के दौरान महिलाओं को टॉपलेस होने से रोकने की कोशिश की गई थी. हालांकि, उन्हें सूचित किया गया है कि यह कानून के खिलाफ है और यदि आप पूल में टॉपलेस महिलाओं को देखते हैं तो आपको इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

