1940 के दौर में ऐसे होते थे महिलाओं के जिम, मोटापा कम करने के लिए शरीर पर चलाई जाती थी मशीनें

फैशन ऐसी चीज है जो लोगों की सोच, मान्यता उनकी रहने की जगह जैसी कई चीजों पर निर्भर करती है. फैशन के नाम पर जो चीजें अमेरिका या ब्रिटेन में सही होंगी, जरूरी नहीं कि भारत में भी उन चीजों को अच्छा ही माना जाए. इसी तरह इंसान के बदन और फिटनेस (Women gym in 1940s) को भी लेकर हमेशा अलग-अलग मान्यताएं रही हैं जो समाज पर निर्भर करती हैं. जैसे किसी जगह मोटे लोगों को बदसूरत समझा जाता होगा तो किसी जगह पतले लोगों को. हर दौर में सुंदरता की परिभाषा बदली है मगर ऐसा लगता है कि महिलाओं (Women fashion in 1940s) के लिए सुंदरता की परिभाषा एक ही रही है. वो है दुबला पतला शरीर.

ऐसे में समाज की इस सोच को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह आज दुबला बनने की कोशिश करती हैं वैसे ही सालों पहले भी करती थीं. इन दिनों सोशल मीडिया पर 1940 के दशक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तब के महिलाओं के जिम (Women in gym 1940s viral video) को दिखाया गया है. उस दौर में भी महिलाओं (Old video of women in gym) पर पतले होने का इतना दबाव था कि वीडियो में युवतियां अपने शरीर को जिम की विचित्र मशीनों से पतला करने की कोशिश करते दिख रही हैं.

Women in a gym in 1940spic.twitter.com/r5hyiqFddZ — World of history (@TalatBanday) July 21, 2022



1940 के दशक में ऐसे होते थे जिम

वीडियो में ऐसी मशीने हैं जो शरीर पर रोलर की तरह चलाई जा रही हैं और इससे दावा ये किया जाता रहा है कि चर्बी कम होगी. जबकि हैरानी ये है कि महिलाओं के शरीर पर ऊपर से नीचे तक, खासकर कमर के पास ये मशीन रोलर की तरह ऊपर नीचे कर रही है. औरतें महज अपनी जगह पर खड़ी हैं और देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे एक्सरसाइज वो नहीं, मशीनें कर रही हैं.

वायरल हो रहा है वीडियो

इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. हर किसी ने उस दौर के लोगों की, मशीनों की और सोच की आलोचना की है. एक ने कहा कि क्या उस वक्त लोगों को ये लगता था कि प्लास्टिक के खिलौनों की तरह अगर महिलाओं के शरीर पर इधर-उधर से रोलर चलाया जाएगा तो वो पतली हो जाएंगी. एक ने कहा कि पुरुष अपने अनुसार महिलाओं को पतला करना चाहते थे. एक महिला ने फनी कमेंट करते हुए कहा कि उस दौर में आप मशीनों पर वर्कआउट नहीं करते थे, बल्कि मशीनें आप पर वर्कआउट किया करती थीं. कई लोगों ने तो कहा कि मशीनें खतरनाक लग रही हैं, कहीं उनसे चोट ना लग जाए.

