World best handwriting: स्टूडेंट्स के करियर में उनकी हैंडराइटिंग का बहुत महत्व होता है. अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो औसत स्टूडेंट भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं. हैंडराइटिंग की वजह से टीचर्स भी ऐसे स्टूडेंट की तारीफ करते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही स्टूडेंट के बारे में बताएंगे जिसकी हैंडराइटिंग को वर्ल्ड बेस्ट हैंडराइटिंग माना गया है. वह स्टूडेंट नेपाल की है और उसका नाम प्रकृति मल्ला है.

न्यूज18 बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार, प्रकृति मल्ला अभी 16 साल है. 14 साल की उम्र में जब वह आठवीं क्लास में पढ़ती थी, तब उसका एक पेपर सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. उस पेपर में प्रकृति की ऐसी हैंडराइटिंग थी कि पूरी दुनिया का ध्यान उसने खींचा. प्रकृति की हैंडराइटिंग को देखकर लोग चकित रह गए. उन्होंने जमकर प्रशंसा की.

The talented Nepali young girl Prakriti Malla,the awarded Best Hand Writing in the world has written a congratulation letter to the Leadership of UAE and its people on the occasion of the UAE 51 Spirit of the Union,and hand it over to the embassy during the ceremony #Nepal #UAE pic.twitter.com/1PsdOikqzf

— UAE Embassy Nepal (@UAEEmbNepal) December 4, 2022