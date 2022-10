शख्स ने पूरा किया जीवनसाथी को चांद पर ले जाने का वादा! एलन मस्क के स्पेसक्राफ्ट में बुक करवाए 2 टिकट

लगभग हर प्रेमी या पति अपने पार्टनर को ये वादा जरूरत करता है कि वो उसके लिए चांद-तारे तोड़कर ला सकता है. तोड़कर लाना अगर मुश्किल हो तो चांद पर ले जाने के वादे भी कभी-कभी कर दिए जाते हैं. हालांकि, ये वादे पूरे नहीं हो पाते, मगर अब एक शख्स ने इसे पूरा कर दिया है क्योंकि उसने अपनी पत्नी (Man buy tickets to go on moon) के साथ चांद पर जाने के दो टिकट बुक कर लिए हैं.

डेनिस टीटो (Dennis Tito) एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं. वो दुनिया के पहले स्पेस टूरिस्ट (World’s first space tourist) भी हैं. साल 2001 में वो पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने अपने पैसे खर्च कर अंतरिक्ष (Man to go on moon with wife) में घूमने जाने का रिकॉर्ड बनाया था. डेनिस अब फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि वो अब अपनी पत्नी के साथ अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX mission) एक मिशन की तैयारी में है जिसके तहत वो स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देगी. इसी मिशन का हिस्सा बनने के लिए डेनिस ने टिकट बुक कर लिया है.

टीटो हैं पहले स्पेस टूरिस्ट

स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जिससे 82 वर्षीय डेनिस चांद तक जाएंगे. आपको बता दें कि साल 2001 में वो रूसी स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए थे. उस दौरान नासा की तरह से इस बात की खूब आलोचना और विरोध हुआ था. उस दौरान रूसी स्पेस एजेंसी को रुपयों की जरूरत थी तब उन्होंने 160 करोड़ रुपये दिए थे जिसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की सैर करने गए थे. टीटो खुद एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले चुके हैं और 1960 के दशक में वो नासा के जेट प्रोपल्शन लैब में भी काम करते थे. उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टेमेंट मैनेजमेंट फर्म की शुरुआत की थी.

अभी तक तय नहीं हुई है डेट

अभी तक स्पेसएक्स की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इस अभियान की शुरुआत कब होगी या फिर इस यात्रा के लिए कितने रुपये खर्च किए जाएंगे. उनके साथ कुछ अन्य लोग भी इस यात्रा पर जाएंगे. टीटो ने स्पेसएक्स के साथ अगस्त 2021 में एक डील साइन की थी जिसके तहत उनके पास अगले 5 सालों में कभी भी यात्रा करने का विकल्प है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एपी से बात करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पैसे देना जरा भी नहीं खलता है.

