दुनिया की सबसे बड़ी व्हिस्की बॉटल होने वाली है नीलाम, हाइट और कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

शराब के प्रमी कोशिश करते हैं कि हमेशा बेहतर क्वालिटी की शराब पिएं जिससे उनका शराब पीने का अनुभव बेहतर होता जाए. व्हिस्की के मामले में लोग खास खयाल रखते हैं. ऐसे में अब व्हिस्की प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है जो उन्हें खुश भी कर सकती है. दुनिया की सबसे बड़ी व्हिस्की (World’s Largest Bottle Of Whisky) की बोतल नीलाम होने वाली है. इस बोतल की हाइट (Height of World’s Largest Bottle Of Whisky set to auction) जानकर लोग हैरान हो जाएंगे.

स्कॉच व्हिस्की (Scotch Whisky) की दुनिया में सबसे बड़ी बोतल आने वाली 25 मई को नीलाम होने वाली है. इस बोतल में 32 साल पुरानी 311 लीटर (311 litre whisky 32 years old) मैकालन (Macallan) व्हिस्की है. बोतल का नाम है द इंट्रेपिड (The Intrepid) है और इसका कद कई इंसानों से भी लंबा है. अब जिस बोतल में 311 लीटर तक शराब फिट हो जाए, उसका कद तो लंबा होगा ही!

Launching The Intrepid! We are excited to introduce #TheIntrepid, the world's largest bottle of whisky, to market this Spring.

THE INTREPID World Record Whisky

25 May 2022 at 12noon

Live Online pic.twitter.com/G5IZQFkPYS

Lyon & Turnbull