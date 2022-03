बिल्ली की आलिशान लाइफ देख हैरान रहते हैं लोग, महल जैसे होटल में है घर, मिलने के लिए आते हैं मेहमान

हिन्दी और अंग्रेजी में एक बड़ी ही फेमस कहावत है, ‘हर कुत्ते का दिन आता है!’ मगर आज हम आपको कुत्ते का नहीं, बिल्ली की बात बता रहे हैं जिसका ऐसा दिन आया है कि वो ऐसी जगह पर रहती है जहां रहने के लिए लोग तरसेंगे. इस बिल्ली की लाइफ (Poshest cat on england) को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और कई लोग तो इसे दुनिया की सबसे अमीर बिल्ली (World richest cat) भी मानते हैं. ये इंग्लैंड (England cat lives in Hotel) में रहती है और इसका रुतबा किसी महारानी से कम नहीं है.

लंदन के हाइड पार्क (Hyde Park, London) में द लैंसबरो होटल (The Lanesborough) में काफी फेमस है. ये होटल अंदर से बकिंघम पैलेस से भी ज्यादा खूबसूरत और भव्य है. आपको जानकर हैरानी होगी कि होटल में एक कमरा बुक करने के लिए आपको 26 लाख रुपये तक देना पड़ता है. इस होटल की एक महारानी है, जिसे ‘The Lady of The Lanesborough’ के नाम से होटल के लोग और उसमें आने वाले मेहमान बुलाते हैं. ये महारानी कोई इंसान नहीं बिल्ली (Cat treated as queen in England hotel) है!

इंग्लैंड की महारानी के नाम पर रखा है बिल्ली का नाम

लैंसबरो होटल की कंपनी ओएटकर कलेक्शन होटल ने इस बिल्ली को इंग्लैंड के एक ब्रीडर से खरीदा था. कुछ ही सालों में ये सबकी खास बन गई और लोग इसे बहुत प्यार करने लगे. इस महीने बिल्ली 3 साल की हो जाएगी. इसका नाम भी महारानी के ही नाम पर रखा गया है. बचपन में महारानी का नाम लिलीबेट (Lilibet) था. अब यही नाम बिल्ली को भी दे दिया गया है.

बिल्ली को होटल में कहीं भी जाने की है आजादी

बिल्ली को होटल के किसी भी कोने में जाने की इजाजत है. वो आराम से पूरे होटल में घूमती है और होटल के कर्मी भी उसे बहुत प्यार देते हैं. हालांकि बहुत से गेस्ट को आपत्ति भी होती है. कुछ आपत्तियों के कारण बिल्ली पर होटल के मुख्य रेस्टोरेंट में जाने से पाबंदी लगा दी गई है. ये होटल पेट फ्रेंडली है और यहां कई लोग अपने साथ अपने पालतू जानवर लेकर आते हैं. लिलीबेट की उन सबसे खूब जमती है मगर वो सिर्फ एक ब्रीड के कुत्तों को नहीं पसंद करती, वो हैं फ्रेंच बुलडॉग. आपको बता दें कि बिल्ली को हमेशा ट्रैक किया जाता है जिससे वो कहीं गुम ना हो जाए. इसके अलावा उसके लिए एक व्हॉट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिससे जो भी उसे देखे, तुरंत बता दे कि वो कहां है. कई मेहमान तो सिर्फ बिल्ली से मिलने ही आते हैं.

