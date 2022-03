रोमांस के मामले में ये है दुनिया का नंबर-1 शहर, बेवफाई के मामले में भी टॉप पर हैं यहां के लोग!

दुनिया में कई शहर हैं और उनके सबकी अपनी खासियत है. हर देश का अपना ट्रेडिशन होता है जो इन देशों के शहरों में आसानी से नजर आ जाता है. कहीं आपको सीधे-साधे लोग मिलेंगे तो कहीं चालाक लोग. कहीं आपको अच्छे मेहमान-नवाज लोग मिलेंगे तो कहीं लोग मेहमानों को पसंद नहीं करते होंगे. इसी तरह हाल ही में इंग्लैंड के ‘द बॉटल क्लब’ (The Bottle Club) ने दुनिया के कई शहरों का सर्वे किया और पाया कि किन शहरों में रोमांस (Most Seductive Cities of the world) के मामले में कैसे लोग रहते हैं.

इस सर्वे में सबसे पहले ये जाना गया कि दुनिया के किस शहर के लोग रोमांस के मामले में एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करते हैं. लिस्ट में सबसे ऊपर इंग्लैंड की राजधानी लंदन का नाम है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार द बॉटल क्लब ने पाया कि सिडक्टिव शहर (Seductive cities) की श्रेणि में सबसे ऊपर लंदन आता है जिसे 80 में से 72.2 अंक मिले हैं. यहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अश्लील साइट्स पर अकाउंट बनाया हुआ है. 131 एडल्ट ईवेंट्स होते हैं वहीं शहर में 10,000 से ज्यादा लोग यहां एडल्ट सब्सक्रिप्शन साइट ओन्लीफैंस से अपनी कमाई कर रहे हैं. इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका का लास वेगास शहर है जिसके अंक 67.6 हैं वहीं न्यूयॉर्क को 66.5 अंक मिले हैं.

लंदन को रोमांस के मामले में मिला टॉप स्पॉट

इस सर्वे में दूसरी कैटेगरी है रोमांस के मामले में अजीबोगरीब रवैया (World kinkiest cities of the world) अपनाने वाले लोगों की. इस मामले में भी टॉप पर लंदन शहर ही है. इस कैटेगरी के अनुसार लोग अपनी फैंटेसी और चाहतों को अलग-अलग ढंग से यहां पूरा करते हैं. लंदन को 40 में से 39 अंक मिले हैं. इसमें भी दूसरा नंबर लास वेगास का है जिसे 38 नंबर मिले हैं. इसके बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन तीसरे नंबर पर है. इसे 32.5 अंक मिले हैं.

बेवफाई के मामले में भी टॉप पर है लंदन

अब बात करते हैं बेवफाई (Top cheating cities in the UK) की. सर्वे ने सिर्फ ब्रिटेन के शहरों में इस कैटेगरी का सर्वे किया और पाया कि बेवफाई के मामले में भी लंदन टॉप पर है. रिपोर्ट के अनुसार यहां के कपल एक दूसरे को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं और रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी अफेयर करते हैं. इस लिस्ट में ब्रिटेन के दूसरे शहर बर्मिंघम और नॉटिंघम हैं. इलिसिट एनकाउंटर्स नाम की वेबसाइट के अनुसार लंदन में 75 लाख की आबादी में से 1 लाख से ज्यादा लोगों का अफेयर चल रहा है.

