World’s smallest football league: दो टीमों के बीच खेली जाती है ये फुटबॉल लीग, आपस में बंट जाते हैं खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल (IPL) के मैच तो आपने देखे ही होंगे. ये क्रिकेट की भारतीय लीग है जिसमें कई टीमें भिड़ती हैं. लीग का अर्थ होता है वो टूर्नामेंट जिसमें कई टीमें एक दूसरे के साथ कम से कम दो बार मैच करती हैं, जिसके बाद उनमें से 4 टीमों को सेमीफाइनल के लिए चुना जाता है. इसी प्रकार दुनिया में कई फुटबॉल लीग्स (World’s smallest football league) भी फेमस हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग भी इसी का ही उदाहरण है. पर इन सभी लीग्स में एक ही चीज कॉमन है, वो है टीमों की संख्या जो काफी ज्यादा होती है.

पर दुनिया में एक ऐसी भी फुटबॉल लीग (Football leagues around the world) होती है जिसमें सिर्फ 2 टीमें (2 teams play in smallest football league) हिस्सा लेती हैं. हैरानी की बात ये है कि पूरे सीजन में यानी जितने वक्त में लीग चलती है, ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ ही खेलती रहती हैं. ऑडिटीसेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस लीग का नाम है आइल्स ऑफ सिसिली फुटबॉल लीग (Isles of Scilly Football League). इंग्लैंड में फुटबॉल के ढेरों दीवाने हैं. कई लीग्स यहां आयोजित की जाती हैं. पर सबसे विचित्र है आइल्स ऑफ सिसिली फुटबॉल लीग.

लीग में सिर्फ दो ही टीमें खेलती हैं. (फोटो: Twitter/@GhostOfFoxFM)

दो टीमें लेती हैं हिस्सा

आइल्स ऑफ सिसिली एक आर्किपिलागो है यानी 140 आइलैंड से मिलकर बना एक इलाका. यहां इंग्लैंड के अलग-अलग हिस्सों की तरह खुद की फुटबॉल लीग होती है पर हैरानी ये है कि इस लीग में सिर्फ दो टीमें, गैरिसन गनर्स और वूलपैक वॉन्डरर्स ही हिस्सा लेते हैं. दोनों सीजन के दौरान हर वीकेंड पर ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं. अब कई लोगों को लगता है कि जब टीम दो ही हैं तो वो आपस में ही खेलते-खेलते बोर हो जाते होंगे.

बांट लेते हैं खिलाड़ी

पर ऐसा नहीं है, इन दोनों टीमों के खिलाड़ी फुटबॉल से इतना प्यार करते हैं कि जब वो खेल नहीं खेलते, तब ज्यादा बोर हो जाते हैं. उससे बेहतर है कि वो आपस में ही सही, पर खेलते रहें. गेम को थोड़ा रोमांचक बनाने के लिए सीजन की शुरुआत में टीम को आपस में ही बांट लिया जाता है. यानी एक खिलाड़ी कभी एक टीम से खेलता है तो कभी दूसरी टीम से. खिलाड़ियों को उनकी पोजीशन के हिसाब से बांटा जाता है और दोनों टीमों के कप्तान एक-एक कर उन्हें चुन लेते हैं. 1900 के शुरुआती वक्त में इस लीग में बसे हुए द्वीपों की टीमें हिस्सा लिया करते थे मगर 1950 के बाद से सिर्फ दो ही टीमें हिस्सा ले रही हैं. सेंट मैरीज़ आइलैंड के निवासियों को ही टीम में अधिकतर चुना जाता है क्योंकि दूसरे आइलैंड से आने में लोगों को मुश्किल होती है, ऐसे में खिलाड़ियों की कमी हो जाती है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news