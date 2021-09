साल 2022 में अपनी पहली यात्रा पर निकलेगी दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप, साइज जानकर दंग रह जाएंगे आप!

आपने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की पहली फिल्म ‘कहो ना…प्यार है’ तो जरूर देखी होगी. इस फिल्म की शुरुआत में ऋतिक और अमीषा एक बड़ी शिप पर घूमने जाते हैं. इस तरह की शिप्स को क्रूज शिप (Cruise Ship) कहा जाता है. क्रूज शिप विशाल शिप्स होती हैं जो लोगों को अलग-अलग देशों की यात्रा पर ले जाती हैं और शिप पर ही मनोरंजन के जुड़ी कई चीजें मौजूद होती हैं. ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप (World’s largest cruise ship) जल्द ही अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाली है जिसके लिए लोग काफी उत्साहित हैं.

क्रूज कंपनी रॉयल कैरेबियन ( Royal Caribbean) द्वारा बनाई गयी दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप ‘वंडर्स ऑफ द सी’ (Wonder of the Seas) 1,188 फीट (362 मीटर) लंबी और 210 फीट (64 मीटर) चौड़ी है. ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप है. आप को जानकर हैरानी होगी कि इस शिप पर 6,988 गेस्ट रह सकते हैं. शिप पर 16 डेक यानी फ्लोर हैं और 24 एलिवेटर बनी हुई हैं. इस शिप पर 2,300 क्रू मेंबर भी रहेंगे. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबकि अगले साल यानी 2022 में ये शिप अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी. ये शिप अमेरिका के फ्लॉरिडा (Florida) से अपनी यात्रा की शुरुआत कर के कैरिबियाई देशों तक का सफर तय करेगी.

4 मार्च 2022 से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान ये शिप बार्सिलोना (Barcelona) और रोम (Rome) जैसे बड़े शहरों में रुकेगी. सोशल मीडिया पर इस शिप के निर्माण के वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं. ये शिप फ्रांस के एक शिपयार्ड में बनाई जा रही थी जो अब बनकर तैयार है. ये शिप अब टेस्टिंग के दौर में हैं. इन दिनों वंडर्स ऑफ द सी का समुद्र में ट्रायल जारी है जिससे ये पता लगेगा कि ये शिप यात्रा पर जाने के लिए तैयार है या नहीं. रॉयल कैरेबियन के अनुसार पिछले काफी वक्त से शिप का परिक्षण जारी है और शिप के इंजन के परफॉर्मेंस की जांच की जा रही है. कंपनी ने बताया कि अब तक शिप के 40 समुद्र स्वीकृति परीक्षण हो चुके हैं.

आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप होने के अलावा वंडर्स ऑफ द सी पर द अल्टीमेट अबाइस नाम का वॉटर स्लाइड की राइड जो किसी भी क्रूज के मुकाबले दुनिया में सबसे बड़ी है. शिप पर सेंट्रल पार्क है, और शिप पर लोगों के मस्ती के लिए कई सुख-सुविधा से जुड़ी चीजें मौजूद हैं. कंपनी के सीईओ ने बताया कि कंपनी की दूसरी क्रूज शिप्स ने कोरोना के बाद फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अगले साल ये शिप भी यात्रा पर निकल जाएगी.