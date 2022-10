ये है 'दुनिया का सबसे अकेला' गोरिल्ला! शॉपिंग मॉल के अंदर बने पिंजड़े में 30 सालों से है बंद

सोचिए अगर आपको आपके परिवार, घर और शहर से अलग कर किसी अंजान जगह पर कैद कर दिया जाए तो आपका क्या होगा? बेशक आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. अगर ऐसा किसी छोटे बच्चे के साथ किया जाए तो मुमकिन है कि उसे बचपन का ये हादसा याद ही ना रहे और वो नई जगह में पूरी तरह से एडजस्ट कर जाए पर उसके बावजूद, उसे अपने परिवार से दूर करना नैतिक तौर पर गलत होगा. ऐसा ही एक गोरिल्ला (World’s Loneliest Gorilla) के साथ हुआ है जो पिछले 30 सालों से एक शॉपिंग मॉल (Gorilla cage in shopping mall) में बंद है!

ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 33 सालों से बुआ नोई (Bua Noi) नाम की एक मादा गोरिल्ला, थाइलैंड के बैंगकॉक (Bangkok, Thailand) में एक शॉपिंग मॉल (Gorilla in shopping mall zoo) के सातवें फ्लोर पर बने छोटे से जू में बंद है. जब गोरिल्ला 1 साल का था, तब उसे यहां लाया गया था और तब से ही वो इस पिंजड़े में कैद है. Pata Pinklao Department Store बैंगकॉक का सबसे पुराना मॉल है और इसी के अंदर जो छोटा सा जू है उसे दुनिया का सबसे खराब जू (Worst zoo in the world) माना जाता है.

33 साल से पिंजड़े में बंद है गोरिल्ला

बुआ को यहां से निकालने की काफी कोशिश हो चुकी है, कई एक्टिविस्ट, पेटा आदि इसके लिए मुहीम छेड़ चुके हैं पर वो इसे नहीं निकाल पाए. इसका कारण ये है कि पाटा जू के मालिकों ने इस गोरिल्ला को तब खरीदा था जब विलुप्त जानवरों को खरीदने पर कोई रोक नहीं थी. अब ये गोरिल्ला जू की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसे तब तक वहां से नहीं निकाला जा सकता, जब तक जू के मालिक खुद ना चाहें. देश के पर्यावरण मंत्री तक इसे इसके प्राकृतिक घर में देखना चाहते हैं मगर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते. एक बाद जू के मालिकों को इसे खरीदने का भी ऑफर दिया गया पर उन्होंने 6 करोड़ रुपये कीमत रख दी थी.

जू अपनी तरफ से देता रहता है सफाई

जू मालिकों का कहना है कि वो बुआ की अच्छे से देखभाल करते हैं और ना ही उसे शारीरिक और ना मानसिक रूप से कोई समस्या है. उसकी तबीयत भी ठीक है और अब यही इसका घर बन चुका है. लोगों द्वारा किया जाने वाला विरोध निर्थक है. उन्होंने कहा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि गोरिल्ला उदास है, वो उसे नजदीक से उतना नहीं जानते, जितना वो लोग जाते हैं. जानकारी के अनुसार गोरिल्ला की उम्र जंगलों में 30 साल से 40 साल तक होती है वहीं पिंजड़ों में कैद गोरिल्ला की उम्र 50 साल तक हो सकती है.

