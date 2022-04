दुनिया का सबसे दुर्लभ तरबूज, 1 साल में उगते हैं सिर्फ 100! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

गर्मी का मौसम है और सभी आम के बाद सबसे ज्यादा जो फल खाया जाता है वो शायद तरबूज ही है. बच्चे हों या बड़े, हर किसी को तरबूज खाना बेहद पसंद है. उसका मीठा स्वाद लोगों को काफी आकर्षक लगता है. गर्मी के मौसम की शुरुआत में जहां 1 तरबूज की कीमत कुछ ज्यादा होती है, वहीं गर्मी के मध्य में कीमतें काफी कम हो जाती हैं. मगर दुनिया में तरबूज की एक ऐसी भी नस्ल है जो हमेशा ही महंगी रहती है और इसे दुनिया का सबसे महंगा तरबूज (World’s Most Expensive Watermelon) माना जाता है.

हम बात कर रहे हैं डेनसुक (Densuke Black Watermelon) प्रजाति के तरबूजों की जिसे काला तरबूज भी कहा जाता है. ये तरबूज जापान के होकाइडो आइलैंड (Hokkaido island, Japan) के उत्तरी भाग में ही होते हैं. ये इतने दुर्लभ हैं कि एक साल में सिर्फ 100 पीस (100 piece watermelon grow in 1 year) ही उगते हैं इसलिए ये बड़ी ही मुश्किल से फलों की मार्केट में मिलते हैं. अब आप सोचेंगे कि अगर ये इतना दुर्लभ (Rarest watermelon in the world) है तो फिर इसे फल वाले कैसे खरीद पाते होंगे.

कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

आपको बता दें कि ये तरबूज आम तरबूजों की तरह नहीं बिकता. इसकी हर साल नीलामी होती है और बड़े-बड़े बिडर इसे खरीदने के लिए आते हैं जो इसकी कीमत हजारों-लाखों में लगाते हैं. चलिए अब आपको बतातें हैं कि इसकी कीमती कीतनी होती है. साल 2019 में अब तक का सबसे महंगा तरबूज जो बिका था, उसकी कीमत थी साढ़े 4 लाख रुपये (4 lakh rupees watermelon). हालांकि, कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से इसके दाम में काफी कमी आई है. इसके बावजूद भी काला तरबूज आज भी दुनिया का सबसे महंगा और सबसे दुर्लभ तरबूज है.

दूसरे तरबूजों से ज्यादा मीठा होता है ये तरबूज

इसका बाहरी रूप-रंग चमकीला और काला होता है. जबकि अंदर का हिस्सा अन्य तरबूजों की तरह नहीं, बल्कि कुरकुरा होता है. बाकी तरबूजों की तुलना में ये ज्यादा मीठा और कम बीज वाला होता है. जिन कुछ चुनिंदा लोगों ने इसे चखा है, उनका कहना है कि ये तरबूज जैसा ही टेस्ट करता है मगर उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा होता है. जानकारी के अनुसार इस तरबूज की पहली फसल से निकलने वाला फल ही इतना महंगा बिकता है. बाद वाली फसल से जो फल होता है वो 19 हजार रुपये तक में मिल सकता है मगर इसकी तुलना भालत से की जाए तो ये भी बेहद महंगा ही दाम है.

