Most Expensive Mango: सोने-चांदी से कम नहीं है ये आम, कीमत जानकर ही उड़ जाएंगे होश! जानें क्या है खास

लू चलने वाली गर्म तो चली गई, और मॉनसून भारत में कई दिन पहले ही दस्तक दे चुका है. कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति है पर अभी भी भारत के कई हिस्सों में उमस का मौसम है. पर इन सबके बीच लोगों को एक फल जो राहत देने का काम इस मौसम में कर रहा है, वो है आम. भारत में रहने वाले आम की कई प्रजातियों के बारे में जानते होंगे. पर क्या आप एक ऐसी प्रजाति के बारे में जानते हैं जो इतनी महंगी है कि उसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं. ये इतनी महंगी (World’s most expensive mango) है कि इसके पेड़ों के पास सुरक्षा गार्ड लगाने पड़ते हैं जिससे कोई इसके चुरा ना ले. आज हम आपको इसी आम के बारे में बताने जा रहे हैं.

शिक्षक ने उगाए आम

इस आम का नाम है ‘मियाजाकी’ (Miyazaki mango price) आम जो करीब 3 लाख रुपये किलो तक मिलता है. आज हम आपको इस आम के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित गांव, कांडुलगुडा (Kandulguda, Odisha) में एक शिक्षक ने मियाजाकी आम की प्रजाति को उगाकर सभी को हैरान कर दिया है. ट्विटर पर न्यूज एजेंसी एएनआई ने आम के बगीचे के वीडियो को शेयर किया है जिसमें आम से लदे पेड़ों को आप देख सकते हैं.

3 लाख रुपये तक है कीमत

अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्यों इस आम को सोने-चांदी के बराबर कह रहे थे. भारत में भी ये आम त्रिपुरा में उगता है और यहां 1500 रुपये किलो इसकी कीमत होती है वहीं इंटरनेशनल मार्केट में आम की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आम इतना महंगा क्यों है और इसका आविष्कार कहां हुआ था?

क्या है इस आम में खास?

इस आम का आविष्कार जापान के क्यूशू प्रांत में मौजूद मियाजाकी शहर में हुआ था. 1980 के दौर में इसकी पैदावार शुरू हुई थी. मियाजाकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और स्थानीय किसानों का एक समूह इस पौधे का विचार लेकर आया था. शोधकर्ताओं ने आम बनाने के लिए पुराने जमाने की प्रजनन तकनीकों और नई तकनीक दोनों का इस्तेमाल किया, जो क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी में अच्छी तरह से विकसित हो सके. इससे मियाजाकी आम का आविष्कार हुआ, जो न केवल स्वादिष्ट था बल्कि इसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी थी और इसे कीटों द्वारा खाए जाने की संभावना भी कम थी.

