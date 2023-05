'दुनिया के सबसे बुजुर्ग शेर' की लोगों ने कर दी हत्या, भाला मारकर ले ली जान! ये थी हमला करने की वजह

जंगल के राजा शेर का खौफ इतना ज्यादा होता है कि वो कहीं भी निकल जाएं तो इंसान हो या बाकी जानवर, वो उनसे डरकर अपना रास्ता बदल देते हैं. पर जब शेर बूढ़ा हो जाता है, तो हर कोई उसके ऊपर हावी होने लगता है. हाल ही में केन्या के एक बूढ़े शेर के साथ भी ऐसा ही हुआ जिसे दुनिया का सबसे बुजुर्ग शेर (World’s oldest lion killed) माना जाता था. शेर की बेरहमी से हत्या कर दी गई. ऐसा करना आवश्यक हो गया था.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार केन्या के एमबोसेली नेशनल पार्क (Amboseli National Park Kenya) में लूनकीटो (Loonkiito) नाम का एक शेर रहा करता था. उसकी उम्र 19 साल (19 year old lion killed) के करीब थी और उसे दुनिया का सबसे बुजुर्ग शेर माना जाता था. बीते 10 मई को उसकी हत्या कर दी गई. रिपोर्ट के मुताबिक शेर नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में बनी बस्ती में प्रवेश कर गया था.

Loonkiito, believed to be the oldest lion in the world, has been killed by herders in Kenya. He was 19 pic.twitter.com/b3HoIJbbLq

