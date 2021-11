भारत की अनोखी झील जिमसें तैरते हैं 'आइलैंड'! बेहद खास कारण से दुनिया में है फेमस

दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. प्रकृति की अनोखी चीजें (Amazing Things of Earth) धरती को और खूबसूरत दुनिया बना देती हैं. आपने भी अपने जीवन में कई ऐसी बेहद खास और अजब-गजब जगहों को अपनी आंखों से देखा होगा जिसका अनुभव आपके जहन में हमेशा के लिए बस गया होगा. आज हम आपको एक ऐसी ही अनोखी जगह (Amazing Places in India) के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में ही स्थित है. ये एक झील है जिसमें आइलैंड तैरते (Floating Island on Lake in India) नजर आते हैं और ये बेहद खास वजह से दुनियाभर में फेमस है.

भारत के मणिपुर (Manipur, India) में स्थित है लोकटक झील (Loktak Lake) जिसे फ्लोटिंग झील (world’s only floating lake) के नाम से दुनिया में जाना जाता है. इसका क्षेत्रफल 240 स्क्वायर कीलोमीटर है. ये दुनिया की एकलौती फ्लोटिंग झील है. तैरती हुई झील का ये नाम बेहद खास कारण से पड़ा है. इस झील में आइलैंड (Island float in Floating Lake) तैरते नजर आते हैं जो इसे दुनियाभर में बेहद फेमस बनाते हैं. लोग दंग हो जाते हैं कि झील पर आइलैंड, वो भी तैरते हुए, आखिर ये संभव कैसे होता है. चलिए आपको इस झील का राज बताते हैं.

फ्लोटिंग लेक भारत के मणिपुर में स्थित है. (फोटो: Twitter/@VertigoWarrior)

आइलैंड नहीं झील में तैरते हैं फुमड़ी

झील ने में नजर आने वाले तैरते आइलैंड असल में आइलैंड नहीं हैं. इन्हें फुमड़ी (phumdis) कहते हैं. फुमड़ी, वनस्पति के तैरते हुए विषमांगी द्रव्यमान का संग्रह, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, और मिट्टी से बने होते हैं. ये फुमड़ी अपने आप बनते हैं. पानी में तैरने वाली ये चीजें एक साथ मिलते-मिलते फुमड़ी का रूप ले लेती हैं.

झील पर मौजूद है दुनया का एकलौता तैरने वाला नेशनल पार्क

आपको बता दें कि इस झील पर दुनिया का एकलौता तैरने वाला नेशनल पार्क (Floating National Park) भी है जिसका नाम कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क (Keibul Lamjao National Park) है. इन फुमड़ी की मोटाई 2 मीटर तक होती है. इनकी जड़े झील के तल तक गर्मी के मौसम में चली जाती हैं. इस इलाके में इंसानों के अलावा 425 प्रजातियों के जानवर भी पाए जाते हैं. चिड़िया की 100 प्रजातियां हैं और 233 तरह के पानी वाले जीव भी यहां मौजूद हैं. यूं तो ये इलाका बेहद खूबसूरत है और यहां पर्यटकों के आने की बहुत सी संभावनाएं हैं मगर यहां कई विद्रोही संगठन हैं जो इलाके की शांति को बर्बाद करते रहते हैं.