एलन मस्क से भी ज्यादा धनी था इतिहास का सबसे अमीर आदमी, दुनिया के आधे सोने का था मालिक!

फोर्ब्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी (World’s richest man) हैं टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क (Elon Musk). अमेजन के मालिक जेफ बेजोस (Jeff Bezos) और उनके बीच कड़ी टक्कर रहती है ऐसे में कभी मस्क तो कभी जेफ आगे हो जाते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में दुनिया के सबसे अमीर आदमी (Richest Man Ever Lived) के तौर पर जिस शख्स का नाम दर्ज है वो एलन मस्क और जेफ बेजोस से भी ज्यादा अमीर था. वो इतना अमीर था कि उसकी कुल संपत्ति का हिसाब लगा पाना भी नामुमकिन है और आज तक इतिहासकार सिर्फ अंदाजा ही लगाते हैं. हम बात कर रहे हैं राजा मंसा मूसा (King Mansa Musa) की.

पश्चिमी अफ्रीका (West Africa) पर राज करने वाले मंसा मूसा 14वीं शताब्दी के शासक थे. उनका जन्म 1280 में हुआ था. 1312 तक उनके भाई मंसा अबु बक्र (Mansa Abu Bakr) शासक थे मगर एक लंबी यात्रा पर जाने के बाद मंसा मूसा राजा बन गए. उनकी संपत्ति के लिए कई बातें बहुत फेमस हैं. वो इतने अमीर और उदार थे कि उनकी उदारता के चलते एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रुडॉल्फ बुच वेयर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि इस बात का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है कि वो कितनी थी. साल 2012 में अमेरिकी वेबसाइट सेलिब्रिटी नेट वर्थ ने उनकी संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा बतायी थी. मगर इतिहासकारों ने इसे कहीं अधिक होने का दावा किया था.

Sankoré Madrasah or Masjid

An ancient centre of learning located in Timbuktu, Mali which is believed to be established by Mansa Musa, the richest man to ever have lived.#MonumentMonday pic.twitter.com/2Iv0KFeT7D

— Historically Accurate (@historiaccurate) October 18, 2021