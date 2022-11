पूर्व सैनिक का हुआ एक्स-रे तो गर्दन में मिली हैरान करने वाली चीज, 80 सालों से शरीर में थी कैद!

सेना के जवानों की नौकरी कितनी मुश्किल होती है इसका आम नागरिक सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं. उन्हें हर दिन जान हथेली पर लेकर घूमना पड़ता है. टेंशन वाले इलाकों में नौकरी करनी पड़ती है जहां कब कोई गोली आकर उनको लग जाए, कोई नहीं जानता. चीन के एक जवान को तो पता ही नहीं था कि उसके शरीर में भी एक गोली घुसी है, और वो पिछले 80 सालों (bullet stuck in neck for 80 years) से उसके शरीर में मौजूद थी.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीन का एक पूर्व सैनिक (Ex soldier of China) हाल ही में तब हैरान हो गया जब उसका एक्स-रे हुआ. 95 साल के ज्हाओ ही (Zhao He) दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा थे. उस दौरान उन्हें कई गोलियां (bullet in neck of soldier) लगी थीं. 80 साल बाद हाल ही में उनका एक्स-रे शैनडॉन्ग (Shandong, China) के एक अस्पताल में हुआ जब उन्होंने पता चला कि अभी भी एक गोली उनकी गर्दन में फंसी हुई है.

गर्दन से निकली गोली

उनके दामाद वैंग ने कहा कि उनके शरीर पर युद्ध से जुड़े कई चोट के निशान थे, और उन्हें कई बार गोली भी लगी थी पर इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी गर्दन में गोली धंसी है. डॉक्टरों ने कहा कि ये चमत्कार के कम नहीं है कि ज्हाओ की गर्दन में इतने लंबे वक्त तक गोली अटके रहने के बाद भी उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा. अब ज्हाओ की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है इसलिए उनकी सर्जरी नहीं हो सकती है क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि वो गोली मौजूद होने के बावजूद भी स्वस्थ रहे हैं, तो आगे भी रहेंगे.

1950 में कोरियन वॉर के भी थे हिस्सा

उन्होंने बताया कि जब वो टीनएजर थे, तब उन्होंने चीनी मिलिट्री को जॉइन किया था. वो 1950 में कोरियन वॉर का भी हिस्सा थे जिसमें वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से, अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ लड़े थे. रिटायर होने के बाद वो लोकल फैक्ट्रियों में काम कर के अपना गुजारा कर रहे थे. वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी जवान के शरीर से गोली मिली है. साल 2003 में पूर्व स्कॉटिश सैनिक रॉबर्ट किनकैड की गर्दन से भी दूसरे विश्व युद्ध में लगी गोली मिली थी.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news