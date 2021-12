कहीं मगरमच्छ से भिड़ गया हाथी तो कहीं भैंस ने बचा ली कछुए की जान, 2021 में वायरल हुए जानवरों से जुड़े Videos

Year Ender 2021: साल 2021 खत्म होने की कगार पर है. इस साल सोशल मीडिया पर कई मजेदार तो कई शॉकिंग वीडियोज वायरल होते रहे. मगर इन तमाम वीडियोज में से जानवरों से जुड़े कुछ ऐसे वीडियोज थे जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया. साल के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 वीडियोज के बारे में जो इस साल खूब वायरल हुए.

मगरमच्छ से भिड़ गया हाथी



यूं तो हाथी शांत स्वभाव के प्राणी होते हैं मगर जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबकि जांबिया का वायरल हो रहा ये वीडियो पीछले दिनों खूब सुर्खियों में था. वीडियो में हाथी एक मगरमच्छ (Elephant Fighting Crocodile Video) से लड़ता दिख रहा है. वो अपनी सूंड से मगरमच्छ को भगा देता है.

भैंस ने सींघ से बचाई कछुए की जान

Everyone can be kind…

Buffalo saving a tortoise by turning it around 💕

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 17, 2021



इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Sushant Nanda) ने कुछ वक्त पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक भैंस कछुए की जान बचाती दिख रही है. वीडियो को काफी शेयर किया गया है और सुशांत नंदा ने अपने पोस्ट से ये साफ भी किया है कि वीडियो के साथ लिखी जानकारी वही है जो उन्हें कहीं से मिली है. यानी वीडियो की विश्वस्नियता की जांच नहीं हो सकी है. वीडियो में नजर आ रहा है कि भैंस, कछुए को अपनी सींघ से पलट (buffalo turns tortoise upside down video) देती है जिससे वो सीधे हो जाए और उसकी जान पर कोई खतरा ना रहे. इस वीडियो के साथ सुशांत नंदा ने लिखा है- “हर कोई दयालु हो सकता है. भैंस ने सींघ से कछुए को पलट दिया जिसे उसकी जान बच जाए.”

जंगल में नजर आया सफेद हिरण

— Kaziranga National Park & Tiger Reserve (@kaziranga_) December 16, 2021



असम के काजीरंगा का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ जिसमें एलबीनो से ग्रसित एक सफेद हॉग हिरण (Albino White Hog Deer) नजर आ रहा है. इस वीडियो में उसके साथ एक भूरा हिरण भी दिखाई दे रहा है.

बाघ का शिकार करते वीडियो हुआ वायरल



फेसम बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में एक टाइगर अपने शिकार (Tiger Catching Prey Video) के पकड़ते नजर आ रहा है. रणदीप के कैमरे के सामने से ही टाइगर शिकार के पीछे भागता दिख रहा है.

मुस्कुराते हुए घड़ियाल का वीडियो वायरल

View this post on Instagram A post shared by The Reptile Zoo (@thereptilezoo)



इंस्टाग्राम पर ‘द रेप्टाइल जू’ नाम के अकाउंट ने कुछ दिन पहले एक मजेदार वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में एक छोटा मगरमच्छ है जिसका नाम कोकोनट है. इस मगरमच्छ को जू कीपर महिला ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. वीडियो में महिला कहती है कि जानवर को कई चीजों से एलर्जी है इसलिए नहाने के बाद उसे ब्रश से साफ किया जाता है. जैसे ही महिला ने ब्रश से धीरे-धीरे उसकी चमड़ी पर रगड़ना शुरू किया वैसे ही एलिगेटर ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर लीं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुस्कुरा (Crocodile Looks Like Smiling While Getting Cleaned) रहा है.

