Year Ender: iPhone लॉक चैलेंज से लेकर Ghetto चैलेंज तक, साल 2021 में ये थे सोशल मीडिया के अजीबोगरीब ट्रेंड

Year Ender 2021: अगर कहा जाए कि साल 2021 सोशल मीडिया चैलेंजेस के नाम रहा तो गलत नहीं होगा. इस साल इंस्टाग्राम समेत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई विचित्र चैलेंज ट्रेंड हुए. यूं तो भारत में टिकटॉक बैन है मगर दूसरी साइट्स पर विदेशी टिकटॉक के चैलेंजेस को देखकर वो भी भारत में हिट हो गए. तो चलिए आपको बताते हैं इस साल के 6 टॉप ट्रेंड.

आईफोन लॉक चैलेंज



आईफोन लॉक चैलेंज (iPhone Lock Screen Challenge) इन दिनों काफी चर्चा में है. सेलेब्स से लेकर सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स तक इस चैलेंज हिस्सा बन रहे हैं. चैलेंज में लोगों को आईफोन की लॉक स्क्रीन वाला फिल्टर इस्तेमाल करना है और बिना कोई हरकत किए वॉलपेपर की तरह लगना है. बैकग्राउंड में चित्रलेखा और डीजे शैडो का बन्ना रे गाना बजता सुनाई देता है. जैसे ही बीट गिरती है, वैसे ही लोगों को हिलना शुरू कर देना है.

गेटो चैलेंज



ये चैलेंज तो आपने सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर देखा होगा और इसके अजीबोगरीब गाने को सुनकर आप गुनगुनाने भी लगे होंगे. इस चैलेंज में लोग किसी सुपरमार्केट में शॉपिंग की ट्रॉली (Social Media Challenge With Shopping Cart) लेकर, उसपर कैमरा रख सामने डांस करते हैं. ये बेहद पॉपुरल हुआ है. गाने को गेटो चैलेंज (In Da Ghetto Challenge) इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्ट जे बैल्विन्स के इन द गेटो गाने पर करना होता है.

लेज़ी लैड डांस चैलेंज



विद्या बालन की फिल्म ‘घनचक्कर’ के गाने ‘लेज़ी लैड’ पर लोग गजब का डांस करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए हैं. लोगों को चैलेंज (Lazy Lad Challenge) में मजेदार स्टेप्स में गाने की बीट को कॉपी करना है. स्पाइस जेट एयर होस्टेस का वीडियो काफी पॉपुलर हुआ था.

एक्सेंट चैलेंज

#AccentChallenge

This was so much fun Who do you guys think did better? @DoctorNene pic.twitter.com/AXLdvnSEFa

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) June 13, 2020