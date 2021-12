Year Ender: फैंटा मैगी से लेकर रसगुल्ला चाट तक! साल 2021 के 6 सबसे घटिया पकवानों को देख आ जाएगी उल्टी

साल 2021 खत्म होने की कगार पर है. 2020 की ही तरह इस साल भी बहुत से लोग कोरोना की चपेट में आए, कई लोगों ने और भी अधिक बुरे पल देखे और अपने चाहने वालों को खो दिया. बहरहाल, अब जब साल का अंत होने वाला है तो हम आपका मन कोरोना की बातों से खट्टा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपका मन कुछ हद तक पहले से खट्टा हो जाने वाला है. 2021 की तमाम बुरी चीजों में से कुछ थे इस साल के अजीबोगरीब पकवान (Weird Dishes of 2021) जिसे लोगों ने एक्सपेरिमेंट (Disgusting food experiment of 2021) के नाम पर तो बनाया मगर सोशल मीडिया पर उन्हें देखकर लोगों को उल्टी ही आ गई.

अब जब बात चली ही है तो सबसे पहले आपकी फेवरेट डिश मैगी की बात कर लेते हैं. इस साल मैगी को लोगों ने अलग-अलग तरह से बनाने की कोशिश की मगर उनमें से सबसे ज्यादा अजीबोगरीब थी फैंटा मैगी (Fanta Maggi)!



जी हां, आपने सही सुना. किसी महापुरुष ने मैगी को फैंटा के साथ बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. रिपोर्ट्स की मानें तो गाजियाबाद के किसी वेंडर ने ये अजीबोगरीब डिश प्रिपेयर की थी. देखें कैसे बनी फैंटा मैगी.

इस लिस्ट में दूसरी और पहले से भी ज्यादा हैरान करने वाली डिश है ओरियो पकोड़ा (Oreo Pakoda). इसे तैयार करने के लिए ओरियो बिस्किट का ही इस्तेमाल किया गया है.



अहमदाबाद के वेंडर द्वारा बनाई गई विचित्र डिश को देख लोगों ने तो ओरिया बिस्किट ही खाना बंद कर दिया होगा!

चाट और गोलगप्पे के शौकीनों के लिए ये नजारा दुख पहुंचाने वाला हो सकता है. अक्टूबर में एक शख्स ने रसगुल्ला चाट (Rasgulla Chaat) के दर्शन करवाकर सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया था.

We are doomed. Rasgulla chaat!! pic.twitter.com/tjRZ4lcMVl



आप भी देखिए कि कैसे इसे तैयार किया गया.

शाकाहारियों की ऐसी डिशेज कम हैं जिसपर उन्हें नाज होता है और जिसे मांसाहारी भी चाव से खाते हैं. इन्हीं में से एक है गोलगप्पा.

Sh1t no one needs in life pic.twitter.com/TlcjwhCtMT

— Devlina ‏‎دیولینا (@AarKiBolboBolo) September 25, 2021