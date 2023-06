Viral Video: छोटी बच्ची ने साइकिल से दिखाया गजब का करतब, करने लगी कूद-फांद! देखकर सर्कस की आएगी याद

छोटे बच्चों को गुड्डे गुड़िया या फिर खिलौने से खेलने में बहुत मज़ा आता है. पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा उनका मन खेल में लगता है. जिस वजह से कई बार उनके माता-पिता भी परेशान हो जाते हैं, पर जब वो खेल में ही हुनर ढूंढ लेते हैं तो वो अपना नाम दुनिया में ऊंचा कर लेते हैं. इन दिनों एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जो साइकिल (Girl stunt on cycle video) पर ऐसा करतब दिखा रही है जिसे देखकर उसके माता-पिता को गर्व होगा और फिर शायद वो उसे कभी पढ़ाई से जी चुराकर खेलने के लिए नहीं डांटेंगे.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है. जिसमें एक छोटी बच्ची साइकिल (Young girl stunt on cycle) पर करतब करती दिख रही है. आपने सर्कस में ऐसे करतब ज़रूर देखें होंगे जिसमें कोई जोकर या सर्कस का आदमी साइकिल पर बैठकर करतब दिखाता है. वो कभी गुलाटी मारकर उसके ऊपर कूद जाता है. कभी चलती साइकिल से उतरकर ज़मीन पर दौड़ने लगता है या फिर कभी साइकिल के टायर पर खड़ा हो जाता है. ये करतब देखने पर लोगों को लगता है कि सिर्फ बड़े और अनुभवी लोग ही कर सकते हैं. पर इस बच्ची ने अपने हुनर से हर किसी की सोच को बदल दिया है.

She has impressive bicycle skills! Excellent balance, control, and coordination. ‍♀️

