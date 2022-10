बच्चियों को किडनैप कर रेप करते हैं मर्द, प्रेग्नेंसी के बाद होती है शादी! बेहद विचित्र है यहां की परंपरा

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की एक पंक्ति है- “अबला जीवन, हाय! तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी!” यूं तो कवि ने ये पंक्तियां सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी के लिए ‘यशोधरा’ नाम के काव्य में लिखी थीं मगर अफ्रीका के एक देश में आज भी औरतों की यही स्थिति है. हम बात कर रहे हैं इथियोपिया (Ethiopia rape and marriage of girls) की जिसे दुनिया में दुल्हन को अगवा करने की राजधानी (bridal-kidnapping capital of the world) माना जाता है!

इस देश में औरतों की स्थिति बेहद दयनीय (girls kidnapped then raped before marriage) है क्योंकि 21वीं सदी में भी यहां औरतों को वस्तु से बढ़कर कुछ और नहीं समझा जाता है. बड़ी बात ये है कि मर्दों द्वारा औरतों को यहां प्रताड़ित करना आम बात है. पर उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये यहां बच्चियों की किडनैपिंग और उसके बाद उनकी शादी करने का एक खौफनाक रिवाज.

रेप के बाद बच्चियों को कर देते हैं प्रेग्नेंट, फिर करते हैं शादीे

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में काफी कम उम्र की युवतियों और कई बार छोटी बच्चियों को उनके घर से अगवा कर लिया जाता है और फिर उनकी जबरन शादी कर दी जाती है. हर युवती के लिए उसकी शादी का दिन और वो पूरा वक्त बेहद खास होता है मगर इथियोपिया की औरतों के लिए वो बिल्कुल भी खास नहीं है क्योंकि अगवा करने और शादी होने के बीज उन्हें जिस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां बच्चियों को किडनैप करते हैं और फिर ज्यादा उम्र के मर्द उनका रेप करते हैं. वो तब तक रेप करते हैं जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जातीं और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है.

इसी तरह होती हैं 69 फीसदी शादियां

हफपोस्ट वेबसाइट ने जोहैन हैरी नाम के एक गेस्ट राइटर का विस्तृत लेख साल 2010 में पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने काफी गहराई से इस देश में महिलाओं की दुर्दशा पर चर्चा की थी. उन्होंने बताया था कि नेशनल कमेटी ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ ऑफ इथियोपिया के साल 2003 के आंकड़ों के अनुसार देश में 69 फीसदी शादियां इसी तरह होती थीं जहां महिलाओं को अगवा किया जाता था, उनका रेप होता था और फिर उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती थी. देश में ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक और मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं मगर ये मान्यता सभी के यहां मानी जाती है. लेख में लेखक ने नुरामे नाम की एक अधेड़ महिला की कहानी बताई जिसने उनसे अपनी शादी के बारे में सब कुछ बताया था. जब महिला 8 साल की थी तब उसके घर में करीब 10 मर्द अचानक घुस आए और परिवार के सामने उसका रेप किया और साथ लेते गए. अगले दिन उसकी शादी कर दी गई. उसके बाद जब वो भागकर अपने घर लौटी तो उसके माता-पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि संबंध बनाने की वजह से वो किसी और की हो गई है और अब उसकी शादी कहीं और नहीं हो सकती है. इथियोपिया की सरकार ने इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए साल 2004 में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दिया था पर आज भी ऐसे मामले आते रहते हैं जब औरतों को इस दुख-दर्द का सामना करना पड़ता है.

