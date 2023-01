Viral Video: नए साल पर Zomato बॉय को मिला खास सरप्राइज़, खाना ऑर्डर करने वालों ने जश्न में शामिल कर कटवाया केक

यूं तो सोशल मीडिया पर लोग लाइक और व्यूज के लिए बहुत कुछ करते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा करना जो दूसरों के लिए अच्छा हो, उसे देख कर अच्छा ही लगता है. इन्टरनेट पर एक ऐसा ही वीडिओ वायरल हुआ, जहां जोमैटो बॉय को मिले सम्मान और प्यार ने लोगों का दिल जीत लिया. न्यू ईयर ईव पर जब हर कोई अपने अपने तरीके से नया साल मनाने में जुटा था, उस दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटी निभाने को मजबूर होते हैं. उन्हीं में से एक होती है फूड डिलीवरी कंपनीज़ और जब एक डिलिवरी बॉय ने रात के 12:00 बजे ऑर्डर पहुंचाया तो उसे कमाल का सरप्राइज़ मिला.

ट्विटर @SrivatsaKishan पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया. जिसमें जोमैटो बॉय को मिले सरप्राइज़ ने लोगों का दिल जीत लिया. न्यू ईयर ईव पर जोमैटो बॉय खाना डिलीवर करने पहुंचा, उस दौरान 12:00 बज चुका था. लिहाज़ा खाना ऑर्डर करने वाले लड़कों ने जोमैटो बॉय को अपने साथ न्यू ईयर पार्टी में शामिल कर उसी के हाथों केक कटवाकर दिल जीत लिया.

नए साल के स्वागत में जोमैटो बॉय को शामिल कर जीता दिल

जब हर कोई न्यू ईयर ईव पर नए साल के स्वागत में जी जान से जुटा था और अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा था. उस दौरान फूड डिलिवरी वाले अपना सेलिब्रेशन छोड़कर पार्टी मना रहे लोगों के घर तक उनका मनपसंद खाना पहुंचाने में व्यस्त थे. ऐसे में कुछ दोस्तों ने मिलकर ऐसा काम किया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. लड़कों ने न्यू ईयर ईव पर 11:00 बजे रात को खाना ऑर्डर किया, जिसे पहुंचाते पहुंचाते 12:00 बज गए. ऐसे में केक काटने का वक्त हो चुका था. लिहाजा अपनी खुशियां और पार्टी परिवार छोड़कर जो शख्स फूड डिलिवरी करने उनके घर पहुंचा. लड़कों ने उसे ऐसा सरप्राइज़ दिया कि उसकी आंखें छलछला गईं. दोस्तों ने जो केक मंगवाया था. उसे जोमैटो बॉय से ही कटवाया और उसका ये दिन बना दिया.

We ordered food at last minute around 11:00 PM something in zomato and it reached around exact 12:00 AM so we celebrated new year with the zomato delivery partner.

