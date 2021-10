Zomato को तमिल भाषी क्यों देने लगे गाली? लोगों ने कहा- 'हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है!'

Everything About Zomato Controversy: कई बार कंपनियां ऐसे-ऐसे विवाद में घिर जाती हैं जिससे बच निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है. कई बार ये विवाद कंपनी के किसी विज्ञापन या पॉलिसी को लेकर खड़े होते हैं. मगर इस बार एक फूड डिलिवरी कंपनी से जुड़ा जो विवाद (Food Delivery Company Controversy) खड़ा हुआ है वो उनके ही एक कर्मचारी की गलती से हुआ है जिसका खामियाजा कंपनी को बदनामी झेलकर उठाना पड़ रहा है.

फूड डिलिवरी इंडस्ट्री की फेमस कंपनी जोमैटो इन दिनों काफी चर्चा (Zomato Controversy) में है. आपने अगर हाल ही में सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखे होंगे तो पाया होगा कि ‘रिजेक्ट जोमैटो’ (Reject Zomato) नाम का हैशटैग काफी ट्रेंड हो रहा है और लोग जोमैटो की आलोचना भी कर रहे हैं. अगर आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा तो आज हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे.

सोशल मीडिया पर क्यों हुई जोमैटो की बदनामी?

दरअसल, ये पूरा मामला एक डिलिवरी की शिकायत से जुड़ा है. 18 अक्टूबर को तमिलनाडु (Tamil Nadu) के रहने वाले विकास ने जोमौटे से खाना ऑर्डर किया. उनके सारे ऑर्डर्स में से एक डिश गलत ऑर्डर हो गई. जब उन्होंने पहले कस्टमर सर्विस से बात कि तो उन्होंने रेस्टोरेंट से बात करने का सुझाव दिया. रेस्टोरेंट ने कहा कि उनकी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कस्टमर सर्विस से ही बात करनी पड़ेगी. विकास ने कस्टमर सर्विस से पूरे मामले की शिकायत की. उनकी शिकायत के हिसाब से उन्हें पेपर चिकेन नहीं मिला था जिसके उन्होंने पैसे दिए थे. उन्होंने जोमैटो एग्जिक्यूटिव से चैट करते हुए कहा कि उसे सीधे होटल वालों से बात करनी चाहिए और मेरे पैसे रिफंड करने चाहिए. एग्जिक्यूटिव ने कहा कि वो होटल से 5 बार संपर्क कर चुका है मगर भाषा की समस्या हो रही है. विकास ने एग्जीक्यूटिव से कहा कि अगर जोमैटो तमिलनाडु में है तो उन्हें ऐसे लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए जिन्हें यहां की भाषा आती हो.

Ordered food in zomato and an item was missed. Customer care says amount can’t be refunded as I didn’t know Hindi. Also takes lesson that being an Indian I should know Hindi. Tagged me a liar as he didn’t know Tamil. @zomato not the way you talk to a customer. @zomatocare pic.twitter.com/gJ04DNKM7w — Vikash (@Vikash67456607) October 18, 2021



एग्जीक्यूटिव ने दिया ऐसा जवाब कि खड़ा हो गया विवाद

विकास की बात पर एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया. एग्जीक्यूटिव ने कहा- “आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है. इसलिए हर किसी को थोड़ी बहुत हिन्दी आना आम बात होनी चाहिए.” इसके बाद एग्जीक्यूटिव ने ये भी कहा कि विकास को उनका पैसा रिफंड नहीं हो सकता है. विकास ने इस चैट को जब ट्विटर पर शेयर कर अपनी बात लिखी तो तमिल भाषी लोग भड़ गए. उन्होंने जमकर जोमैटो को लताड़ा. कई मीम्स के साथ रिजेक्ट जोमैटो वायरल होने लगा जिसके बाद जोमैटो को खुद इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करनी पड़ी.



एग्जीक्यूटिव को निकाला बाहर

जोमैटो ने बताया कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव को नौकरी से बाहर निकाल दिया जिसने विकास को ऐसा जवाब दिया था. जोमैटो ने ये भी कहा कि शख्स की बातें उसके पर्सनल विचार थे और कंपनी उससे सहमत नहीं है. जोमैटो ने लोगों का दिल जीतने के लिए अनुरोध किया कि वो कंपनी को रिजेक्ट ना करें.

On that note, we are reinstating the agent – this alone is not something she should have been fired for. This is easily something she can learn and do better about going forward. — Deepinder Goyal (@deepigoyal) October 19, 2021



एग्जीक्यूटिव को फिर मिली नौकरी

जोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल ने ट्वीट कर हैरानी जतायी कि किसी शख्स की अनभिज्ञता का ये नतीजा निकला कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई. इसलिए उन्होंने एक और ट्वीट में बताया कि महज अज्ञानता में की गई इस हरकत के लिए एग्जीक्यूटिव को नौकरी से बाहर निकालना गलत है. उन्होंने बताया कि उसे फिर से नौकरी पर रखा जा रहा है. यही नहीं, कंपनी ने न्यूज18 से बात करते हुए ये भी बताया कि इन दिनों अधिकतर एग्जीक्यूटिव कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो पार्ट-टाइम नौकरी करने के लिए जुड़ जाते हैं. जोमैटो ने हर भाषा के लिए लोग रखे हैं. एग्जीक्यूटिव ने सिर्फ इतनी गलती कर दी कि उसने इस मामले को तमिल भाषी एग्जीक्यूटिव को नहीं भेजा.

हिन्दी नहीं है राष्ट्र भाषा

आपको बता दें कि हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा नहीं है. भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है. संविधान के आर्टिकल 343 के तहत देवनागरी लिपी में हिन्दी भारत की राज भाषा होगी. साथ ही अंग्रेजी भी इस लिस्ट में शामिल होगी. आपको बता दें कि दक्षिण भारत में हिन्दी को लेकर ऐसा विवाद नई बात नहीं है. राजनीतिक पटल पर भी ऐसे विवाद अक्सर सामने आते रहे हैं.