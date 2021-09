अब बच्चे पैदा करने के लिए नहीं पड़ेगी मर्दों की जरुरत, 2 मादा मछलियों ने कर दिखाया चमत्कार

चमत्कार होते हुए आपने कई बार देखा होगा. ऐसी चीजें जिनके होने पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, चमत्कार कहलाता है. ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं. अब चमत्कार की ऐसी ही एक और घटना इटली से सामने आई है. इटली (Itlay) के सार्डिनीया (Sardinia) में एक टैंक में दो मादा मछलियों ने शार्क (Shark Born With Two Females) को जन्म दिया है. इस जन्म को चमत्कार माना जा रहा है क्यूंकि टैंक में बीते 10 साल से किसी भी नर को नहीं छोड़ा गया था. ऐसे में पैदा हुआ शार्क दो मादा मछलियों (Shark Born Without Sperm) द्वारा कंसीव किया गया है.

दो मादा मछलियों से पैदा हुए इस शार्क को ‘वर्जिन बर्थ’ (Virgin Birth) कहा जा रहा है. सोशल मीडिया पर जब इस शार्क के जन्म की खबर शेयर की गई तो कई लोगों ने इसे यीशु के लौटने का संकेत बताया. इस बेबी शार्क का नाम इस्पेरा (Ispera) रखा गया है. उसका जन्म Acquario di Cala Gonone एक्वेरियम में हुआ है. जिस टैंक में इस्पेरा का जन्म हुआ उसमे सिर्फ दो मादा मछलियां ही 10 साल से रह रही थी. ऐसे में इस्पेरा को कंसीव करने में किसी नर शार्क का स्पर्म यूज नहीं हुआ.

लोगों ने बताया यीशु का अवतार

साइंटिस्ट्स का कहना है कि दुनिया में ये पर्थेनोगेनेसिस (Parthenogenesis) का पहला मामला है. पर्थेनोगेनेसिस यानी वो प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय में भ्रूण बनता है वो भी बिना स्पर्म के. आजतक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया था. ये पहला केस जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, तेजी से वायरल हो गया. लोग इस्पेरा को यीशु का अवतार मान रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस्पेरा के जन्म पर कई लोगों ने कमेंट किया. एक यूजर ने लिखा कि लो अब पृथ्वी पर यीशु आ गए हैं.

मौजूद हैं ऐसे 15 शार्क

कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि समुद्र में ऐसे कुछ शार्क हैं, जो बिना किसी मेल की मदद के प्रेग्ननेंट हो सकती हैं. लेकिन कभी इसका प्रमाण नहीं मिल पाया था. चूंकि ये दो शार्क टैंक में 10 साल से थी, इस कारण इनकी प्रेग्नेंसी से ये प्रमाण मिल गया. इसे धर्म या यीशु के अवतार से जोड़ने की जरुरत नहीं है. Live Science से बात करते हुए अमेरिका फ्लोरिडा के Mote Marine Laboratory & Aquarium के डायरेक्टर ने बताया कि अभी तक शार्क की प्रजातियों के अबरे में पता चल पाया है जो बिना नर की मदद के प्रेग्नेंट हो सकती हैं. उनका कहना है कि जब मादा को प्रेग्नेंट होने के लिए नर नहीं मिलता तब वो पर्थेनोगेनेसिस के जरिये गर्भ धारण कर लेती हैं.