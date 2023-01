वेट्रेस ने टेबल पर फेंक दिया खाना, खुद उठाकर खा भी लिया, फिर भी बर्दाश्त करते रहे ग्राहक!

Restaurant Famous for Rude Behave: हमारे देश में खाने में ईश्वर का वास माना जाता है और किसी को भी भोजन परोसते वक्त प्रसन्नचित्त अवस्था में रहने के लिए कहा जाता है. वैसे इस बात का ख्याल पूरी दुनिया में रखा जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां लोगों को भोजन परोसते वक्त खुश रहना छोड़िए गंदे जेस्चर दिए जाते हैं और उनकी बेइज्ज़ती की जाती है.

अगर कोई आपको ज़रा बेअदबी से खाना दे तो आपका खाने का मन नहीं करता होगा लेकिन एक रेस्टोरेंट में स्टाफ अपने कस्टमर्स की पैसे लेकर बेइज्ज़ती करता है और वे उसे बर्दाश्त करते हैं. कैरेन डिनर (Karen’s Diner) नाम की एक रेस्टोरेंट चेन (restaurant chain) अपने शानदार बर्गर के अलावा अपनी असभ्य सर्विस के लिए जानी जाती है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्टाफ ने फेंका खाना, फिर खुद खाया

15 सेकेंड के इस वीडियो में स्टाफ की ओर से ग्राहक को बर्गर, अनियन रिंग और चिप्स समेत खाने की तीन बास्केट लाते देखा जा रहा है. जैसे ही वो ऑर्डर लेकर आती है, इसे फेंककर टेबल पर रखती है और और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे ग्राहक को आपत्तिजनक जेस्चर्स भी देती है. इतना ही नहीं फिर वो एक अनियन रिंग उठाती है और इसे सॉस में डुबाती है और इसे खाती हुई निकल जाती है. वीडियो को लांस ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, जो वायरल हो रहा है.

touching my food taking it too far even with the theme pic.twitter.com/FeU2RoAdTw

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) January 8, 2023