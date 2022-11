किराएदार के लिए मकान मालिक ने रखी भारी भरकम शर्तें, जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

किसी भी बड़े शहर में किराए पर मकान लेना आसान नहीं होता. भारी-भरकम किराया और फिर डिपॉजिट के तौर पर कम से कम 6 महीने का रेंट. लेकिन अब समय के साथ-साथ मकान मालिक और भी कई कड़े शर्तों के साथ आपको फ्लैट देते हैं. वे सभी लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं, जानते हैं कि घर ढूंढना कितना मुश्किल काम हो सकता है. अपने कॉलेज या ऑफिस के पास एक इलाके का चयन करना, ब्रोकर के साथ बातचीत करना और फिर पैकिंग. लेकिन अब मकान मालिक आपका क्वालिफिकेशन भी जानना चाहते हैं. इतना ही मकान आपको तब किराए पर मिलेगा जब आपने किसी बड़े संस्थान से पढ़ाई की हो.

सोशल मीडिया पर एक शख्स ने दावा किया है कि बेंगलुरू में मकान मालिक ऐसे किरायेदारों को पसंद कर रहे हैं जिनके पास IIT, IIM और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री है. पोस्ट को इंटरनेट यूज़र प्रियांश जैन ने ट्विटर पर शेयर किया है, जहां उनके और एक ब्रोकर के बीच हुई बातचीत के कई स्क्रीनशॉट हैं. उनके मुताबिक एक मकान मालिक द्वारा उपरोक्त संस्थानों की डिग्री नहीं होने के कारण उन्हें फ्लैट किराए पर नहीं दिया गया. जब जैन ने फेसबुक पर एक फ्लैट के बारे में पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक के लिए अनुरोध किया.

Ok. This is absurd. Is there any roadmap to clear this tenant interview. Getting out of hand now. @peakbengaluru @BangaloreRoomi pic.twitter.com/PjxWtYM0el

