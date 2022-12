'एलिफैंट साइज़' नाश्ता देखकर दंग रह जाएंगे आप! देखिए कैसे होता है तैयार ...

Elephant Breakfast Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो इतने प्यारे होते हैं कि हम बार-बार उन्हें देखते हैं तो कुछ वीडियो हमारा दिल जीत लेते हैं. इस वक्त इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथियों के लिए सुबह का नाश्ता तैयार किया जा रहा है. वीडियो में ये प्रक्रिया देखकर आपको भी पता चल जाएगा कि हाथियों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने कोई आसान काम नहीं है.

जंगली जानवरों की बात करें तो हाथी दिखने में बहुत प्यारे और शांत होते हैं. अगर कोई उन्हें परेशान नहीं करता है, तो दूसरे जानवरों से लेकर इंसानों तक को प्यार करते हैं. ये शांत रहने के साथ-साथ काफी बुद्धिमान और समझदार भी होते हैं. आईएएस सुप्रिया साहू ने एक वीडियो (Wildlife Viral Video) शेयर करके दिखाया है कि हाथियों के लिए सुबह-सुबह नाश्ता किस तरह से तैयार किया जाता है. ये वीडियो तमिलनाडु के मदुमलाई एलिफैंट रिज़र्व का है.

हाथियों के लिए चावल-गुड़ का नाश्ता

वायरल हो रही क्लिप तमिलनाडु के मदुमलाई एलिफैंट रिज़र्व की है. यहां हाथियों के लिए सुबह का नाश्ता तैयार किया जा रहा है. इसके लिए चावल, रागी, गुड़ और थोड़ा नमक मिलाकर बड़े-बड़े गोले बनाए जा रहे हैं. इन्हें हाथियों के मुंह के साइज़ का बनाकर उन्हें खिलाया जा रहा है. आईएएस सुप्रिया साहू ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि ठेप्पाकाडु एलिफैंट कैंप में इस तरह के बड़े-बड़े बॉल्स नाश्ते के तौर पर हाथियों को खिलाए जाते हैं. आप भी ये वीडियो ज़रूर देखिए.

Breakfast time for elephants at Theppakadu Elephant Camp in Mudumalai Tiger Reserve in Tamil Nadu.Each elephant has a defined menu carefully curated by the camp Veterinarian.Ragi jaggery rice are mixed with some salt and given as food balls to waiting elephants outside #elephants pic.twitter.com/fJg6xJYXX0

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) November 29, 2022