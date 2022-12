ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई लड़की, रोंगटे खड़ा कर देगा दर्द से कराहती छात्रा का Video

Viral Video Of Student Stuck Between Platform and Train: इंसान की ज़िंदगी और मौत सिर्फ ऊपरवाले के हाथ में होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर खुद मौत के आगे खड़े हो जाएं. कुछ ऐसा ही किया आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक छात्रा ने, जो जल्दबाज़ी के चक्कर में कुछ यूं दौड़ी कि जाकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई. गनीमत ये रही कि ट्रेन चल नहीं रही थी वरना लड़की की जान चली जाती.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है. दिल दहलाने वाली ये घटना विशाखापट्‌टनम में दुव्वाडा स्टेशन की बताई जा रही है, जहां प्लेटफॉर्म से छात्रा का पैर फिसल गया. इसके बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी लड़की का वीडियो वायरल हो गया. छात्रा की किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने उसे देख लिया और उसकी जान जाने से बच गई वरना ये हादसा और भी दर्दनाक हो सकता था.

ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी लड़की

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी हुई है. बताया जा रहा है कि गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस से उतरते वक्त लड़की का पैर फिसला और मुड़कर ट्रैक में फंस गया. वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बुरी तरह फंसने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया. आप वीडियो में लड़की को दर्द से कराहते हुए देख रहे हैं. खबर मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. पहले उसे ऐसे ही निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा काटकर लड़की को निकाला गया.

Really a Great job by #RailwayRPF staff, Rescued a lady passenger who caught in between Compartment coach and Platform today while De-boarding at #Duvvada Station . She was saved by breaking the platform carefully and was shifted to nearby Hospital. #Vizag 🙌 pic.twitter.com/NjKJGyrYip

— VIZAG WEATHERMAN 🇮🇳 (@VizagWeather247) December 7, 2022