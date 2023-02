शीशे की तरह आर पार दिखता है नदी का पानी, सफाई ऐसी कि देखकर होगी हैरानी, विदेश नहीं भारत की है ये तस्वीर

भारत एक ऐसा देश है जहां एक वक्त में आपको हर मौसम हर माहौल का आनंद मिल सकता है. दक्षिण में गर्मी तो पहाड़ों पर सर्दी, कहीं खुशनुमा माहौल तो कहीं चिलचिलाती धूप. अपनी संस्कृति और पर्व त्योहार के वजह से भी भारत ऐसा देश है जिसे घूमने और देखने बड़े स्तर पर लोग आते हैं. इसीलिए पर्यटन के लिहाज से भारत एक समृद्ध राष्ट्र है. इसमें भी नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती ऐसी है जो लोगों को चकित कर सकती है. पर्यावरण से लेकर नदी तक सब में इतनी शुद्धता और स्वच्छता है कि यकीन ही नहीं होता कि यह भारत का हिस्सा है.

ट्विटर के @GoArunachal_ पर शेयर एक वीडियो देख कर आपको यकीन नहीं होगा कि यह भारत का ही कोई हिस्सा है. कांच की तरह आर पार झांकती नदी पर तैरती नाव ऐसी लग रही है मानो वो हवा में तैर रही हो. दरअसल नदी का पानी इतना साफ है कि सब कुछ आर पार नजर आ रहा है इसीलिए लग ही नहीं रहा कि ना किसी सतह पर चल रही है वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है.

कभी देखी है इतनी साफ और सुंदर नदी

एक तरफ जहां पूरे हिंदुस्तान में नदियों की साफ सफाई को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक उसमें पूर्णतया कामयाबी नहीं मिल पा रही. तो वहीं नॉर्थ ईस्ट की राज्यों में ऐसी साफ सफाई है कि आप सोच भी नहीं सकते. सोशल मीडिया पर मेघालय की डौकी नदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नाव हवा में उड़ रही हो. जबकि नाव नदी में तैर रही है. लेकिन वह इतनी साफ है कि सब कुछ आर पार दिखने के चलते लग रहा है कि वो खुला आसमान है ना कि पानी और जमीन. इसलिए यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी खूबसूरती और पारदर्शी सफाई के चलते अभिभूत कर रहा है.

Have you ever seen this Flying boat in India?

Meghalaya 😍https://t.co/yWHSGjHp2h pic.twitter.com/wYG9TWLpSm

— Go Arunachal Pradesh (@GoArunachal_) February 2, 2023