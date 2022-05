पेशाब से बनाई जा रही है बीयर, गिलास भर-भरकर पी रहे हैं लोग, स्वाद लेकर हुए मस्त !

NeWater Singapore Beer : यूं तो एल्कोहॉल बेस्ड कोई भी ड्रिंक स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में बीयर का नाम शुमार है. इसे बनाने में सबसे ज्यादा मात्रा पानी की इस्तेमाल होती है. जब पानी की कमी हो, तो इसका विकल्प ढूंढना ही पड़ता है. सिंगापुर (Singapore Beer Made of Urine) में भी एक ऐसा ही तरीका ढूंढ निकाला गया है और बीयर बनाने के लिए सीवेज के पानी का इस्तेमाल हो रहा है.

न्यूब्रू करीब 95 फीसदी न्यूवॉटर से बनाई गई है, जो सुरक्षित पेयजल के अंतरराष्ट्रीय मानकों का इस्तेमाल करता है. बीयर बनाने के लिए पानी को अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल होता है. सिंगापोर में इस वक्त पानी की विकट समस्या है. ऐसे में पानी बचाने के लिए सीवेज के पानी को फिल्टर करके उसका उपयोग बीयर बनाने में हो रहा है.

शहद जैसा है बीयर का स्वाद

न्यूब्रू नाम की इस बीयर को 8 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय जल एजेंसी पीयूबी और स्थानीय बियर ब्रूवरी Brewerkz की ओर से लॉन्च किया गया है. इसे सिंगापोर के वातावरण के मुताबिक परफेक्ट बताया गया है. ये स्मूद है और इसे पीने के बाद शहद जैसा स्वाद आता है. पानी के दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के इरादे से न्यूब्रू को सिंगापोर की सबसे ग्रीन बियर बताया गया है. इससे पहले क्राफ्ट बियर कंपनी ‘स्टोन ब्रूइंग’ ने 2017 में ‘स्टोन फुल सर्कल पेल एले’ लॉन्च किया था. इसके अलावा ‘क्रस्ट ग्रुप’ और ‘सुपर लोको ग्रुप’ ने भी सीवेज रिसाइकलिंग के ज़रिये पानी का दोबारा इस्तेमाल किया था.

