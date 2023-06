Parents Will Be Able to Choose What Their Kids Look Like: हमारी ज़िंदगी विज्ञान ने इतनी बदल दी है कि अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी सामान्य मानने लगे हैं, जिसकी कभी कल्पना भी करना मुश्किल था. मसलन हाथ में मोबाइल लेकर हम कहीं की भी घटनाएं जान सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में किसी से भी बात कर सकते हैं, भले ही वो आपसे मीलों दूर हो.

सिर्फ जन्म और मृत्यु को इंसानों के वश से बाहर माना जाता है. हालांकि इसमें भी बच्चों के जन्म को लेकर विज्ञान ने काफी कुछ तरक्की कर ली है. अब बच्चों के जन्म के लिए डॉक्टरों ने ऐसे तमाम तरीके आजमाए हैं, जिसके ज़रिये कृत्रिम तरीके से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं. वो बात अलग है कि अब तक बच्चों के रूप-रंग और शारीरिक बनावट को लेकर पूरी तरह इंसान कुदरत पर ही निर्भर है.

माता-पिता तय करेंगे कि कैसे दिखें बच्चे!

ये अजीबोगरीब दावा एक टाइम ट्रैवेलर ने किया है. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले एक शख्स का दावा है कि वो साल 2671 से आया है. शख्स का नाम एनो एलैरिक है, जो @theradianttimetraveller के नाम टिकटॉक अकाउंट चलाता है. उसने अपने अजीबोगरीब दावे में कहा है कि साल 2023 यानि इसी साल के अंत तक तकनीक का ऐसा कमाल दिखेगा कि माता-पिता खुद ही ये तय कर सकेंगे कि उनके बच्चे का रूप-रंग कैसा हो.

जेनेटिक इंजीनियरिंग से होगा ये कमाल

शख्स ने अपने वीडियो में लिखा है – ‘मैं रियल टाइम ट्रैवेलर हूं और इस साल नवंबर-दिसंबर में कुछ अहम घटनाएं होंगी.’ बाकायदा तारीख के साथ बताया गया है कि 22 नवंबर को जेनेटिक इंजीनियरिंग दुनिया का सामने आएगी, जिसमें सामान की तरह बच्चे भी कस्टमाइज़ किए जाएंगे. यानि ग्राहक की मर्ज़ी के मुताबिक उनके बच्चे पैदा होंगे. इसके ज़रिये जेनेटिक म्यूटेशन, ब्रेन डिसऑर्डर तो दूर हो ही सकेंगे, साथ ही मां-बाप तय कर सकेंगे कि बच्चा कैसे दिखाई दे. इतना ही नहीं उसने ये भी बताया है कि गोरिल्ला और इंसान की क्रॉस ब्रीड भी पैदा हो सकेगी. ऐसे बच्चे के बाल गोरिल्ला जैसे होंगे.

