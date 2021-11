पहली नजर में देखने में लगता है इटैलियन पास्ता, लेकिन असल में होश उड़ा देने वाली है इसकी सच्चाई

दुनिया के तमाम अजीबोगरीब जीव-जन्तुओं (Weirdest Animals Around The World) में से एक ऐसी मछली भी है, जो देखने में डिलीशियस इटैलियन डिश (Starfish Looks Like Italian Pasta) की तरह लगती है. प्लिंथास्टर डेंटाटस ( Plinthaster dentatus) नाम की इस मछली को दुनिया की कुछ सबसे अजीबोगरीब जीवों की लिस्ट में रखा गया है. आमतौर पर इसे रैवियोली स्टारफिश (Ravioli Starfish ) के नाम से जाना जाता है.

इस मछली को दुनिया में काफी कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये रहस्यमय प्रजाति (Weirdest Animals Around The World) इतनी सामान्य नहीं है. बताया जाता है कि ये मछली डायनासोर युग के समय से ही समंदर में मौजूद रही है. इसका शेप किसी तारे की तरह है, जो बीच में स्पॉन्ज की तरह फूली हुई है. यही वजह है कि इसे देखकर इटैलियन पास्ता (Italian Pasta Like Fish) का भ्रम हो जाता है.

1884 में पहली बार दिखी मछली

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अजीबोगरीब स्टारफिश (Bizarre Star Shaped Fish) को सबसे पहले 1884 में पहचाना गया था. जीवविज्ञानियों के मुताबिक ये डायनासोर युग से ही मौजूद रही है. NOAA नाम के समंदर पर रिसर्च करने वाले संस्थान ने हाल ही में जीवित रैवियोली स्टारफिश को देखा है. ये चलती-फिरती पफ्ड पास्ता की तरह लग रही थीं. अपने 5 कोने वाले तारे जैसे शेप की वजह से ही इसे रैवियोली स्टाफिश (Ravioli Starfish ) का नाम दिया गया है. ये आमतौर पर समूह में रहती हैं और इन्हें खाते हुए नहीं देखा गया. पानी में इन्हें तैरते हुए देखना अलग किस्म का अनुभव है, मानो कोई डेकोरेटिव आइटम खुद ब खुद तैर रहा हो.

फूले हुए स्पंजी पास्ता जैसी दिखती है फिश

जब इन मछलियों को पहली बार ज़िंदा देखा गया तो इन पर पानी पड़ने के बाद सांस लेने जैसी हरकत हो रही थी. ये काफी ज्यादा फूली हुई थीं और ये बिल्कुल प्लम पास्ता (Starfish Looks Like Italian Pasta) की तरह दिख रही थीं. CBC Radio से बात करते हुए स्टारफिश एक्सपर्ट क्रिस्टोफर ने इसके एपियरेंस के बारे में काफी कुछ बताया है. इस मछली को लोकप्रियता तब मिली, जब NOAA की तरफ से इसकी पिक्चर्स पब्लिश की गई. ये समंदर की तलहटी में रहती हैं.