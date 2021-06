चीन ही नहीं चीनी लोग भी हैं अजीब! पीठ दर्द से परेशान बूढ़े कर रहे जानलेवा स्टंट, आप बिल्कुल न आजमाएं

चीन के पार्कों में सुबह-शाम आजकल ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, जिसे भारत में लोग देख लें तो हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाएं. दरअसल यहां के बुजुर्गों ने (Pensioners in China) गर्दन और पीठ के दर्द (Treatment for back pain) से निजात पाने का अजीबोगरीब तरीका अपना रखा है. वे खुद को किसी पेड़ से रस्सी या मेटल हैंगर्स के सहारे लटका लेते हैं. इस दौरान शरीर का सारा भार गर्दन (Hanging by the neck) पर होता है. यूं तो ये काफी रिस्की है, पर चीन के बुजुर्गों का कहना है कि इसके नतीजे चमत्कारी हैं.



इस तरह की एक्सरसाइज (Exercise for neck pain) का चलन चीन में करीब 2 साल से है. इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए हैं. इस पिक्चर्स और वीडियोज़ में बुजुर्ग लोगों को गर्दन के सहारे पेड़ से लटके हुए देखा जा सकता है. इतना ही नहीं कई लोग तो इसके साथ ही कुछ अलग स्टंट्स भी आजमा रहे होते हैं. जैसे- खुद को गोल-गोल घुमाना या फिर लेग स्ट्रेचिंग. पार्क और खुले मैदानों में ये नज़ारा आम हो चुका है.



पीठ का दर्द हुआ छू मंतर



चीनी बुजुर्गों का दावा है कि इस तरह के व्यायाम से उनका पीठदर्द गायब हो गया, वो भी बिना किसी मेडिकेशन के. एक बुजुर्ग महिला ने पियर वीडियो से बात करते हुए बताया कि वे हर रोज़ 30 मिनट तक खुद को गर्दन से लटका कर रखती हैं. ये पोश्चर इतना आरामदेह होता है कि वो झपकी भी ले सकती हैं. इस तरह के व्यायाम को सबसे पहले साल 2019 में देखा गया. ये इंटरनेट पर खूब वायरल (Viral on social media) हुआ, लेकिन चीनी लोगों का कहना है किये चमत्कारी है.



कैसे हुई हवा में लटकने की शुरुआत?



इस तरह के व्यायाम की खोज शेनयांग (Shenyang ) के रहने वाले सुन रोंगचुन (Sun Rongchun) ने की थी. साल 2017 में उन्होंने खास तरह का झूला बनाया, जो गर्दन दर्द में आराम देता था. उन्होंने इसके नतीजे देखकर दूसरों को भी इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया. 57 साल के इस शख्स ने ही ये बेहद अलग फिटनेस ट्रेंड शुरू किया. इस तरह के एक्सरसाइज से स्ट्रेचिंग होने और सर्वाइल, स्पाइन और नेक पेन में आराम का दावा किया जा रहा है क्योंकि ये इन हिस्सों की नसों के प्रेशर को कम करता है. इस तरह के व्यायाम का को वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही डॉक्टर इसे करने की सलाह देते हैं. बल्कि कहा ये जा रहा है कि इससे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है क्यों इंसान की गर्दन सिर्फ 25 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती है. ऐसे में गर्दन के सबसे अचछा व्यायाम उसका सही मूवमेंट और सही पोश्चर ही है.