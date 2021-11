ऐसे भी हैं ऑफिस ! काम करते वक्त अगर आंख लग जाए तो झपकी लेना माना जाता है अच्छा

रोज़ाना रात को अच्छी नींद लेना हमारे अगले दिन भर की एनर्जी को बनाए रखता है. अगर नींद पूरी न हो, तो दफ्तर में झपकी (Nap during Duty Hours) आ सकती है. भारत समेत कुछ और देशों में ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जापान में अगर आप दफ्तर ( Office Nap Allowed in Japan ) में सो गए, तो कोई बात नहीं. यहां ऑफिस में झपकी लेना एक अच्छी (Weird Japanese Rules) चीज़ मानी जाती है.

जापान में अलग-अलग जगहों पर लोग अजीबोगरीब पोश्चर (Bizarre Postures of Sleeping) में सोते हुए दिखाई दे सकते हैं. बाहर से जाने वालों को भले ही उनका ये व्यवहार थोड़ा अनोखा लगे, लेकिन जापान के लोगों के लिए ये सामान्य है. पावर नैप (Power Nap Concept In Japan) के ज़रिये वो खुद को चार्ज रखते हैं. वहां किसी को भी ये अजीब नहीं लगता कि वे अपने आस-पास किसी को सोते हुए देख रहे हैं.

ऑफिस में सोने से कोई नहीं रोकता !

सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जापान में अगर कोई काम करते-करते थोड़ी देर के लिए सो (Sleeping during Duty Hours) गया है, तो इसे बुरा नहीं माना जाता. दरअसल लोगों की ये धारणा है कि आपने दफ्तर में इतनी मेहनत की होगी, जिसकी वजह से आप थक गए और आपको नींद आ गई. अगर कोई भी झपकी ( Office Nap Allowed in Japan ) लेता हुआ दिख जाए, तो इससे किसी को भी आपत्ति नहीं होती. पश्चिमी देशों में जहां इसे आलस्य की निशानी माना जाता है, वहीं जापान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है.

सदियों से ड्यूटी पर सोते रहे हैं लोग

दरअसल जापान में इस खास प्रैक्टिस के लिए एक टर्म दिया गया है – इनमुरी (inemuri). हिंदी में इसका अनुवाद करें तो मतलब हुआ ड्यूटी पर सो जाना (to be present while you are sleeping). आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहां सदियों से लोग ऐसा करते आए हैं. सिर्फ ऑफिस में ही नहीं लोग शॉपिंग सेंटर, डिपार्टमेंटल स्टोर, कैफे, होटल, रेस्टोरेंट में तो सो ही जाते हैं, शहर के बिज़ी फुटपॉथ पर भी वे झपकी ले सकते हैं.