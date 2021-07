Weird Home: शख्स ने घर की जमीन पर लिखी सीक्रेट बातें, 30 साल बाद करना चाहता है खुलासा

घर के अगले मालिक के लिए लैंडलॉर्ड ने फर्श पर लिखा मैसेज (Image: TikTok / @longrealestate)

मिलेनियल्स (Millennials) को चिढाने के लिए एक टिकटोक यूजर (TikTok User) ने घर के फर्श पर युवाओं के पसंदीदा सीरियल्स की बुराई करने का फैसला किया और उसके बाद ऐसा करते हुए टिकटोक वीडियोज (TikTok Video) बना कर पोस्ट कर दिए. हांलाकि इस पर लोगों के मिक्सड रिएक्शन्स (Mixed Reactions) आए हैं.. News18Hindi

90 के दशक में पैदा हुए कई सारे लोग खुद को हर तरह से बहुत भाग्यशाली समझते हैं. उनका मानना होता है कि उस दशक में जिन्होंने अपना बचपन बिताया है उन्हे अच्छे कार्टून्स, सीरियल, फिल्में देखने के पर्क्स (Perks) मिले हैं इसलिए उनका बचपन मनोरंजन से भरा था.



अब मिलेनियल्स को चिढ़ाने वाला एक वीडियो सामने आया है. आपको बता दें कि साल 1981 से साल 1998 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं, उन्हें मिलेनियल्स (Millennials) कहा जाता है. एक टिकटॉक यूजर ने @longrealestate से बने टिकटोक अकाउंट (TikTok Account) पर एक वीडियो पोस्ट (Video post) किया है जिसमें यूजर ने दिखाया है कि फर्श पर "द ऑफिस इज नॉट फनी" (The Office is not funny) लिखा हुआ है. दरअसल, उन्होंने जिस सीरियल (Serial) का जिक्र किया है वो युवा पीढ़ी के बीच बहुत चर्चित और पसंदीदा सीरियल्स (Favourite Serials) में से एक रहा है. यूजर ने यह लिख कर फर्श (Floor) को एक कालीन (Carpet) से कवर किया हुआ था और उनके मुताबिक अगर कभी भविष्य में कोई और इस घर का मालिक होगा तो वह इस हिडन मैसेज (Hidden Message) को तब ही देख पाएगा, जब फर्श पर बिछा कालीन बदलेगा.



युवाओं के पसंदीदा सीरियल की कर दी बुराई



दरअसल, कैप्शन (Caption) में, उन्होंने मजाक में कहा, "30 सालों में मिलेनियल्स को ट्रिगर (Trigger Millennials) करने के लिए यह मैसेज छोड़ा गया है'' रियल एस्टेट निवेशक (Real Estate Investor) ने वहां पॉप संस्कृति (Pop culture) के बारे में टिप्पणी करते हुए लोगों के साथ दूसरा वीडियो साझा किया, जिसमें दिखाया गया कि फ्लोर पर लिखा है "मुझे शो फ्रेंड्स पसंद नहीं है" (I do not like the show Friends). आपको बता दें कि साल 1994 से 2004 के दौरान बहुत सारे बच्चे इस शो को देखकर बड़े हुए हैं.



लोगों ने कहा- हमें फर्क नहीं पड़ा



यूजर का कहना है कि घर के अगले मालिक के लिए फर्श पर कोई न कोई संदेश जरूर छोड़कर जाना चाहिए. वीडियो अपलोड करने वाले का मकसद बहुत सारे लोगों को चिढ़ाना था लेकिन बहुत हद तक लोगों ने उनका यह वीडियो देख उन्हें सपोर्ट किया. एक यूजर ने कहा कि उन्हें भी यह सीरियल्स पसंद नहीं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि इस वीडियो से कोई चिढ़ तो नहीं रहा लेकिन एक अच्छा-खासा फर्श जरूर खराब हो गया है. वहीं एक ने कहा कि वीडियो अपलोड करने वाले की इमेजिनेशन (Imagination) अच्छी नहीं है.

