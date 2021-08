Weird Insect: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये अजीबोगरीब कीड़ा, अब तक कई लोगों को डरा चुका है ये खौफनाक वीडियो

प्रकृति (Nature) इंसानों को हमेशा से हैरान करती रही है. फिर चाहे कोई ऐसी जगह हो जहां की बनावट के लिए वैज्ञानिकों के पास भी सटीक जवाब नहीं होता या कोई विचित्र दिखने वाला जीव हो. सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक अजीबोगरीब कीड़ा (Weird Insect), जिसका नाम डेड लीफ मैंटिस (Dead Leaf Mantis) है, उसका वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. यह जीव दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन शिकारियों को डराने के लिए कुदरत ने उसे एक अजीब तरीका सिखाया है.

आपको बता दें कि आईएफएस ऑफिसर सुसांता नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने अपने ट्विटर हैंडल (Twitter Handle) से एक अजीब दिखने वाले एक छोटे जीव का वीडियो साझा किया है. जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहा डरावना कीड़ा डेड लीफ मैंटिस (Dead Leaf Mantis) है. इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह अपना रंग बदलकर (camouflage) सूखे पत्ते की तरह दिखने के सक्षम है. ऑफिसर से मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो में ये कीड़ा जो प्रक्रिया करता नजर आ रहा है, उसे डिमैटिक बिहेवियर या स्टार्टल डिस्प्ले (Deimatic behaviour or startle display) कहा जाता है.

Dead leaf mantis using its front legs and wings to create the illusion of a toothed mouth to scare off a predator.

Called as Deimatic behaviour or startle display, Nature can be truly amazing pic.twitter.com/LrGZmJnGWq

