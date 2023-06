1 Crore Salary to Work Once in Every 6 Month: नौकरियां तो आपने तरह-तरह की सुनी होंगी. कुछ ऐसी, जो खूब मुनाफा देती हैं तो कुछ ऐसी कि मेहनत कितनी भी कर लो, सैलरी बढ़ती ही नहीं है. यही वजह है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोग कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं. आज आपको हम एक ऐसी नौकरी के बारे में बताएंगे, जिसमें 1 करोड़ की सैलरी (High Salary Jobs) ऑफर की जा रही है, फिर भी इसे करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है.

ये जॉब ऑफर इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है. टिकटॉक पर किसी ने इस नौकरी के बारे में बताया तो सुनकर लोगों का दिमाग ही हिल गया. सिर्फ 6 महीने में एक बार कुछ घंटे के लिए काम करने के बदले एक करोड़ की तनख्वाह दी जा रही है. बावजूद इसके नौकरी करने के लिए कोई नहीं आ रहा है.

बल्ब बदलने की तनख्वाह 1 करोड़

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये नौकरी कोई आम नौकरी नहीं बल्कि टावर लैंटर्न चेंजर की है. इसमें आपको 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले सिग्नल टावर पर चढ़ना होता है और इस बल्ब को बदलना होता है. आपको अगर अब भी लग रहा है कि ये काम तो आसान है, तो आपको बता दें कि ये टावर सामान्य टावरों की तुलना में ज़रा अलग होते हैं. ऊंचाई के साथ-साथ इसमें ऊपरी हिस्सा भी पतला होता जाता है. सुरक्षा के लिए सिर्फ एक रस्सी का ही इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि इस नौकरी को करने वाले को 1 लाख पाउंड यानि भारतीय मुद्रा में 1,03,53,476.46 रुपये की सैलरी दी जा रही है.

कोई करना ही नहीं चाहता नौकरी

इस जॉब के लिए एप्लाई करना है तो आपको ऊंचाई का फोबिया नहीं होना चाहिए. आपको शारीरिक तौर पर फिट होना है क्योंकि टावर चढ़ने में 3 घंटे का वक्त लगता है. ऐसे में उतरने का वक्त मिलाकर ये नौकरी 6 घंटे की होगी. चूंकि ऊपर 100 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से हवा चलती रहती है, ऐसे में ये रिस्की भी बहुत है. इस नौकरी के लिए सालभर का भी अनुभव नहीं मांगा गया है. सैलरी एक्सपीरियंस के मुताबिक बढ़ भी सकती है. इतना सब कुछ होने के बाद भी रिस्क को धेखते हुए ये नौकरी करने के लिए लोग आवेदन ही नहीं दे रहे हैं.

