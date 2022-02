पढ़ने-लिखने की उम्र में बच्चा पैदा करने लगी लड़की, नहीं है इस बात का पछतावा !

Woman has 3 children at 21 : जिस उम्र में बच्चे घर, स्कूल और थोड़ा-बहुत नौकरी के बारे में सोचने लगते हैं, उस उम्र में एम्बर कैसल नाम की लड़की ने मां बनने का मन बना लिया था. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लड़की ने महज 15 साल की उम्र में ही इसके लिए प्रयास (Girl bacame mother at 17) भी शुरू कर दिए थे. आज ये लड़की महज 21 की उम्र में 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी उठा रही है.

एम्बर कैसल (Amber Castle) नाम की 21 साल की महिला कुल 3 बेटियों की मां है. छोटी सी उम्र में 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाने के बाद भी उसका कहना है कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि उसने कम उम्र में ही परिवार के बारे में सोच लिया. लोग ये बात जानकर दंग रह गए कि एम्बर ने 15 साल की उम्र से ही मां बनने की कोशिश शुरू कर दी थी. वो आमतौर पर लोगों की फैमिली प्लानिंग की उम्र में अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी से हटकर भी कुछ करने की स्थिति में आ जाएंगी.

स्कूल में पढ़ते-पढ़ते ही मां बन गईं

अपनी ज़िंदगी से जुड़े वीडियो TikTok पर अपलोड करने वाली एम्बर कैसल ने अपनी कहानी लोगों के सामने रखते हुए बताया है कि उन्होंने 15-16 की उम्र में ही प्रेगनेंसी प्लान करनी शुरू कर दी थी. ये उम्र यूं तो कम थी लेकिन वे मां बनने के लिए तैयार थीं. उन्होंने सोच-समझकर ऐसा किया था. वे कहती हैं कि अगर 16 साल में उन्होंने बच्चे की प्लानिंग की है, तो वे 30 की उम्र तक आराम कर सकेंगी. 3 बेटियों की मां का कहना है कि वे बेटा पाने के लिए IVF का सहारा लेने जा रही हैं. वे अपने 20 साल के पार्टनर स्किलर रायन के साथ रहती हैं, जो स्कूल के वक्त से ही उनके साथ हैं.

स्कूल से ही साथ हैं पार्टनर्स

वे और उनके पार्टनर, दोनों ही स्कूल में साथ-साथ पढ़ते थे. जब उन्हें पहले बच्चे के बारे में पता चला तो वे खुश हुए. हालांकि उनके परिवारवालों को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. आखिरकार एम्बर ने 17 साल की होते-होते एक बच्चे को जन्म दे दिया. उनकी दूसरी बेटी साल 2020 में पैदा हुई और तीसरी बेटी पिछले साल ही अक्टूबर में पैदा हुई. लोगों ने महिला की कहानी पढ़ने के बाद अलग-अलग रिएक्शन दिए. कुछ लोगों ने एम्बर के IVF प्लान की आलोचना की तो कुछ लोगों का कहना था कि वो बच्चे डिज़र्व ही नहीं करती.

