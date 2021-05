3 साल की बच्ची के बर्थ डे केक को लेकर ट्विटर पर छिड़ गई बहस ...जानिए क्या है मामला

बच्चों के बर्थडे में जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है, वो है उनका बर्थडे केक (Birthday Cake). जब उनकी पसंद-नापसंद होने लगती है तो खुद ही वो अपने केक का थीम या डिज़ाइन बताने लगते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ 3 साल की बच्ची लियोना (Leona) के साथ. उसने अपने माता-पिता ने बर्थडे के लिए खास केक मंगवाया. ये बात अलग है कि ये केक माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter)पर बहस विषय बन गया.



लियोना के तीसरे बर्थडे पर जो केक उसने मंगवाया था वो लायन किंग थीम ( Lion King-themed birthday cake) का केक था. हालांकि फिल्म का जो सीन उसने रिक्वेस्ट किया था, वो सीन उसकी उम्र के हिसाब से काफी अजीब था. बर्थडे केक (Birthday Cake) में लायन कब सिंबा के पिता मुफासा की मौत का सीन दिखाया गया है. बच्ची की ये रिक्वेस्ट और ये केक दोनों ही सबको हैरान कर रहे हैं.



ट्विटर पर क्यों छिड़ी बहस?



जब इस केक की फोटो लियोना के अंकल कैसी फे (Casey Feigh) ने ट्विटर पर शेयर की तो इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं. उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा कि 'मेरी भतीजी ने बर्थडे पर लायन किंग थीम के उस केक के लिए कहा, जिसमें मुफासा की मौत हो जाती है. केक को देखकर हर कोई दुखी था, ऐसे में ये सारा मेरे लिए ही था'

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0