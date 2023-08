शादी किसी भी इंसान की लाइफ का बड़ा इवेंट होता है. इसमें दो लोग जिंदगीभर के बंधन में बंध जाते हैं. हर धर्म के लोगों के शादी से जुड़े अलग नियम होते हैं. ये रिवाज सदियों से उनके समाज में माने जाते रहे हैं. भारत में तो हिन्दुओं में भी हर घर के शादी से जुड़े अलग ही नियम देखने को मिलते हैं. दुनिया के हर देश में ये अलग होते हैं. कुछ नियम तो इतने अजीब होते हैं कि इनके बारे में जानने के बाद हैरानी ही होती है.

आज हम आपको नाइजीरिया में शादी से जुड़े ऐसे ही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है. नाइजीरिया में शादी के दौरान दुल्हन तैयार होकर जब अपने होने वाले पति के पास आती है तो उसे हंसने की मनाही होती है. वो बेहद गंभीर चेहरे के साथ खड़ी रहती है. उसे हंसाने के लिए दूल्हा उसपर नोट उड़ाता है. जब दुल्हन को लगता है कि इतने पैसे काफी हैं तब वो स्माइल करती है. इसके बाद दूल्हा पैसे उड़ाना बंद कर देता है.

तैयार होकर यूँ खड़ी दिखी दुल्हन

सोशल मीडिया पर इस रिवाज का एक वीडियो शेयर किया गया. इसमें एक महिला तैयार होकर अपनी शादी में दूल्हे के नजदीक खड़ी नजर आई. उसके आसपास दूल्हा पक्ष के कई लोग दिखे जो लगातार उसके ऊपर नोट उड़ा रहे थे. दुल्हन इस दौरान बेहद गंभीर चेहरे के साथ खड़ी नजर आई. उसपर नोट उड़ाए जाते रहे और वो हंसने का नाम नहीं ले रही थी. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा कि जब मर्जी की शादी ना हो तब ऐसा होता है.

– Bride refuses to smile as her husband showers her with money at their traditional marriage.

pic.twitter.com/2OMMqkxbxP

— Postsubman (@Postsubman) August 7, 2021