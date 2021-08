समंदर का वो किनारा... जहां दिन में भी बिखरे रहते हैं खूबसूरत और प्यारे सितारे

प्रकृति की खूबसूरती (Natural Beauty) और इसके तमाम रहस्य (Mystery of Nature) ऐसे हैं, जिन्हें देखकर इंसान आश्चर्य में पड़ जाता है. एक ऐसी ही रहस्यमय जगह है जापान के इरिमोट ( Irimote) में. यहां एक अनोखी बीच है, जिसकी खासियत इसके किनारे की रेत. ये रेत कोई आम रेत नहीं है, क्योंकि ये छोटे-छोटे सितारों (Sand in the Shape of a Star) के आकार में रहती है.

जापान के Okinawa में मौजूद Hoshizuna-no-Hama बीच देश की तमाम बीचेज़ की तरह ही है. कम से कम दूर से देखकर तो आप ऐसा ही कहेंगे. वो बात अलग है कि बीच के नज़दीक जाते ही आप जब रेत पर नज़र डालेंगे तो ये सितारों की तरह दिखेगी. रेत के हर कण में 5-6 प्वाइंट्स होते हैं और ये बिल्कुल सितारे जैसी दिखती है.

क्यों बिखरे हैं समंदर के किनारे इतने सितारे?

Hoshizuna-no-Hama बीच पर सितारों जैसी रेत दिखने की वजह बताते हैं कि यहां फोरामिनिफर्स के बाह्य कंकाल के अवशेष हैं. कहा जाता है कि ये रेत या फिर सितारे इसी जीव के कैल्शियम कॉर्बोनेट से बने शेल्स हैं, जो उनके मरने के बाद समंदर के पानी के साथ किनारे पर आ जाते हैं और ये आश्चर्यजनक नज़ारा पैदा करते हैं. इनका आकार कुछ मिलीमीटर्स में होता है. ये इतने छोटे होते हैं कि आप पहले तो इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीच पर पहुंचते ही जब ये आपके हाथों पैरों में चिपकने लगते हैं तो आप इन सफेद सितारों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं.

सितारों वाली रेत घर ले जाने की है मनाही

चूंकि ये रेत ही इस बीच की खासियत है, ऐसे में बीच की रेत से ये छोटे-छोटे सितारे घर ले जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है. बहुत सारे लोग सिर्फ Hoshizuna-no-Hama पर यही सितारेनुमा रेत देखने के लिए ही आते हैं. सोशल मीडिया के दौर में इस अनोखी रेत की लोकप्रियता और भी बढ़ गई. वो बात अलग है कि इससे स्थानीय लोगों का रोज़गार तो बढ़ा, लेकिन लोगों की ज्यादा संख्या आने की वजह से धीरे-धीरे ये सितारेनुमा रेत गायब होने लगी है. लाख मना करने के बाद भी लोग इस खूबसूरत रेत को अपने साथ निशानी के तौर पर ले जाते हैं.

स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि ये छोटे सितारे दरअसल सदर्न क्रॉस और नॉर्थ स्टार के टूटे हुए कण हैं, जो धरती पर गिरे हैं. जापान में सैंड स्टार्स की ये सबसे लोकप्रिय बीच है. इसके अलावा ऐसी रेत ताकेतोमी, तोकाशिकि और हतोमा बीच पर पाई जाती है.