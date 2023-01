सुहागरात पर शादीशुदा जोड़े के साथ सोती है दुल्हन की मां भी! अगले दिन सबको सुनाती है, पूरी कहानी...

Weird Traditions Around the World: दुनिया भर में तरह-तरह की परंपराएं देखने और सुनने को मिल जाएंगी, जिन्हें सुनने के बाद आप शायद ही यकीन कर पाएं कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी होता है. हालांकि उस जगह के लिए ये रिवाज़ ज़िंदगी में रच-बस चुके हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही अजीबोगरीब परंपरा के बारे में बताएंगे, जिसमें शादी की पहली रात को नए-नवेले शादीशुदा जोड़े को अकेले में वक्त बिताने (Mother of Bride Sleeps with Newly Wed Couple) का मौका ही नहीं दिया जाता है.

यूं तो शादी के बाद कपल को छेड़ने का काम हमारे देश में भी नाते-रिश्तेदार करते हैं लेकिन अफ्रीका के कुछ जनजातीय इलाकों में (Weird First Night Tradition) में अजीबोगरीब प्रथा (Strange Traditions) है. यहां सुहागरात पर शादीशुदा कपल के साथ दुल्हन की मां (Bride’s Mother Sleeps With Couple on First Night) भी सोती है.

सुहागरात में साथ सोती है लड़की की मां

इस विचित्र प्रथा के तहत दूल्हा-दुल्हन की पहली रात को वे अकेले नहीं सोते हैं बल्कि उनके साथ लड़की मां भी सोने के लिए आती है. अगर लड़की की मां नहीं है, तो उसकी जगह कोई भी बुजुर्ग महिला उनके साथ रात भर रहती है. उसका काम ये होता है कि कपल को वो शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ी हुई तमाम बातें समझाती है. मसलन उन्हें अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करनी है और क्या-क्या करना है. माना जाता है कि बुजुर्ग महिला की भूमिका यहां पर किसी मेंटॉर की होती है, जो नए-नवेले पति-पत्नी को अपने अनुभव के आधार पर टिप्स देती है.

बुजुर्ग महिला की भूमिका यहां पर किसी मेंटॉर की होती है, जो नए-नवेले पति-पत्नी को अपने अनुभव के आधार पर टिप्स देती है. (Credit- Shutterstock)

सुबह सुनाती है रात की कहानी

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि ये महिला अगले दिन सबको इस बात की तसल्ली कराती है कि रात को कपल के बीच में सब ठीकठाक रहा और उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत ढंग से की. चूंकि ये अजीबोगरीब परंपरा कुछ गांवों में सालों से चली आ रही है, ऐसे में वे इसे शर्म-लिहाज़ से न जोड़कर गाइडेंस से जोड़कर देखते हैं. लिव इन रिलेशनशिप और काफी एडवांस हो चुकी दुनिया में हमें ये भले ही अनोखा लगे लेकिन यहां के लोग इसे प्राचीन रिवाज़ से जोड़कर देखते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Amazing facts, Weird news