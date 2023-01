मेहमानों से लेकर नवजात बच्चे पर भी थूकते हैं यहां के लोग, बेइज्ज़ती नहीं, ये है 'सम्मान' देने का तरीका!

Weird Traditions Around the World: दुनिया बहुत बड़ी है और यहां अलग-अलग कोने में अलग-अलग किस्म के रिवाज़ निभाए जाते हैं. इनमें से कुछ रिवाज़ों के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन कुछ हमारी सोच से भी परे हैं. धरती के एक कोने में जो चीज़ शगुन मानी जाती है, उसे दूसरे कोने में उसे अच्छा नहीं माना जाता है. जिस इलाके में जो परंपरा सालों से निभाई जाती है, उसे लोग वैसे ही निभाते चले जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही प्रथा (Bizarre Tradition of Spitting on Guests and Newborns) के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपको इस पर यकीन ही नहीं होगा.

हम लोग जहां एक-दूसरे पर थूकना बहुत ही गंदा मानते हैं, वहीं अफ्रीका में एक जनजाति के लोग घर आने वाले मेहमानों से लेकर नवजात बच्चों तक पर थूकना बहुत शुभ मानते हैं. है ना ये अजीबोगरीब (Weird Traditions Around the World) रिवाज़. हमारे देश में घर आए मेहमान को अच्छा से अच्छा खिलाने-पिलाने की कोशिश की जाती है लेकिन अफ्रीकी जनजाति मसाई में घर आए मेहमान का स्वागत ही थूककर किया जाता है.

घर आए मेहमान पर थूकने की परंपरा

मसाई जनजाति के लोग केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं. इस जनजाति के लोग अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए न तो फूल देते हैं न ही उन्हें नमस्ते करते हैं. जैसे ही उनके घर पर कोई मेहमान आता है, वे एक-दूसरे के हाथ पर थूककर अभिवादन करते हैं. पहले वे एक-दूसरे के हाथ पर थूकते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं. हमें सुनने में ये अजीब लग सकता है लेकिन मसाई समुदाय में लोग इसे सम्मान का प्रतीक मानते हैं. इतना ही नहीं यहां अगर लोग किसी नवजात बच्चों को भी देखने जाते हैं, तो आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर साथ फेरने के बजाय थूककर ही आशीष दिया जाता है.

अफ्रीकी जनजाति मसाई में घर आए मेहमान का स्वागत ही थूककर किया जाता है.(Credit-Shutterstock)

केन्या और तंज़ानिया में रहते हैं मसाई लोग

मसाई जनजाति के लोग तंजानिया और केन्या में ही रहते हैं. इनकी संख्या 10 लाख के करीब हैं और ये ज्यादातर वक्त घूमते हुए ही बिताते हैं. मसाई जनजाति के लोगों की पहचान उनके लाल रंग के कपड़ों से की जाती है. इन लोगों की बहुत सी परंपराएं अजीबोगरीब हैं. मसलन मसाई लोग जानवरों का मांस खाकर और उनका खून पीकर ज़िंदगी बिताते हैं. इनके मुताबिक इससे वे बीमारी से बचे रहते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news