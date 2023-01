25 की उम्र में भी कुआंरे हैं, तो झेलनी होगी गरम मसालों की मार, अजीबोगरीब है ये परंपरा ...

People Throw Spices on Single People at 25: हमारे देश में लड़के-लड़कियों की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट होती है. तभी शादी की उम्र होते ही आस-पड़ोस के लोग पूछना शुरू कर देते हैं या फिर वे रिश्ते बताने के काम में लग जाते हैं. वैसे हम आपको बता दें कि फिर भी ये गनीमत की बात है क्योंकि एक ऐसा भी देश है, जहां 25 की उम्र तक शादी न हो, तो लड़के-लड़कियों को बड़ा टॉर्चर झेलना पड़ता है. वो भी कोई अकेले में ताने नहीं मारता बल्कि खुली सड़क पर बेइज्ज़ती होती है.

शादी की उम्र को लेकर हर देश के समाज में अपनी-अपनी मान्यताएं हैं. कहीं जल्दी शादी को अच्छा माना जाता है तो कहीं लोग देर में शादी करते हैं लेकिन डेनमार्क में अगर कोई 25 की उम्र तक कुंआरा है, तो उसे मसालों से नहला देते हैं. ये कोई मज़ाक नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही परंपरा है. जो दालचीनी हमारे देश में इतनी महंगी बिकती है, उसी के पाउडर से डेनमार्क में 25 साल तक कुआंरे घूम रहे लोगों को नहलाया जाता है.

25 की उम्र तक शादी नहीं हुई तो टॉर्चर …

डेनमार्क में अगर 25 साल की उम्र तक कोई भी लड़का-लड़की अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढ पाया है, तो उसे बाकायदा सड़क पर बिठाकर दालचीनी के पाउडर से नहला दिया जाता है. वैसे आप इसे सजा के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन अब लोग इसे सिर्फ मजाक के तौर पर देखते हैं. ज्यादा तो नहीं लेकिन डेनमार्क में अभी भी इस परंपरा का पालन किया जाता है. वैसे आपको बता दें कि डेनिश समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग 25 साल की उम्र तक शादी कर ही लेते हैं, लेकिन उनके साथ ये प्रैंक करके लोग मज़े लेते हैं. लोगों को दालचीनी के पाउडर से सिर से पैर तक नहलाया जाता है.

Did you know: In #Denmark, if you’re 25 and unmarried, your friends tie you to a lamppost or tree and bombard you with eggs and cinnamon? 🙂 pic.twitter.com/nxNfAl6i5t

— Nikola Vukovic (@VukovicNikola) March 19, 2017